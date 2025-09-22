Judo: weekend di successi per il Budo Sanremo tra Sardegna e Liguria: Ludovica Pesce seconda alla Sardinia Cup

Fine settimana ricco di emozioni e risultati importanti per il Budo Sanremo, protagonista su due fronti: in Sardegna con il Trofeo Italia U15 e a Spotorno con il Trofeo Carla Patrone.

Domenica 21 settembre, nella tappa sarda del Trofeo Italia – prestigiosa competizione nazionale riservata agli Under 15 – la giovane judoka sanremese ha impressionato il pubblico conquistando la finale a suon di ippon, vittorie nette e senza appello. In finale, un errore commesso nelle prime battute dell’incontro le è costato il gradino più alto del podio, ma il secondo posto resta un traguardo di grande valore in una gara così competitiva.

Parallelamente, a Spotorno, altri atleti del Budo Sanremo si sono messi in evidenza nel Trofeo Carla Patrone:

Federico Iezzi, categoria -66 Kg U21, ha conquistato il terzo posto, compiendo così l’ultimo passo nel suo percorso verso la cintura nera.

Emily Di Michele, al debutto stagionale tra le U13 -57 Kg, ha firmato la sua prestazione con una splendida vittoria, salendo sul gradino più alto del podio.

Mattia Pascuzzo, categoria -60 Kg U18, ha lottato fino all’ultimo e chiuso la gara con un quinto posto, ai piedi del podio.

Un bilancio positivo che conferma la crescita e la competitività del club sanremese, capace di distinguersi sia a livello nazionale che regionale.