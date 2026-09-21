Il Trail delle Colline ricorda Cassandra Leccese con un trofeo dedicato al gruppo più numeroso

Si avvicina sempre più l’8° Trail delle Colline, in programma domenica 4 ottobre a Chivasso, e il Comitato Organizzatore continua a svelare le novità più importanti di quest’edizione. L’aspetto agonistico è il fiore all’occhiello della manifestazione valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti e organizzata dall’ASD Hope Running APS, in collaborazione con l'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso e con il patrocinio del Comune di Chivasso, del Comune di Castagneto Po e della Città Metropolitana di Torino.

Come anticipato saranno ben 3 le gare competitive: il TdC Lungo di 23 chilometri e 900 metri di dislivello, il TdC Corto di 13 chilometri e 600 metri di dislivello e il TdC Dog sempre sulla distanza dei 13 chilometri, con 600 metri di dislivello. Tre sfide contro il tempo e contro gli avversari tutte da vivere e da affrontare con determinazione ed entusiasmo. Perché già solo il fatto di indossare la maglietta e attaccare il pettorale è un successo, a prescindere dal piazzamento finale e dal riscontro cronometrico fatto registrare.

Non meno importante l’eco-camminata solidale “Insieme per il Sentiero Berruti” di 6 chilometri, aperta a chiunque voglia vivere una mattinata in ottima compagnia lungo il Sentiero Berruti che porterà i partecipanti da via Po a Chivasso fino al piazzale della chiesa romanica di San Genesio, dove verrà allestito il Villaggio di Arrivo. Il ricavato dell’eco-camminata andrà a sostenere la Borsa di Studio “Fabio Santa”, giunta alla seconda edizione. Un progetto rivolto ai giovani studenti chivassesi e realizzato dagli amici e dai famigliari del compianto ingegnere di Castelrosso insieme alla Hope Running, a cui l’associazione presieduta da Giovanni Mirabella tiene particolarmente.

Ma non è tutto: l’anno scorso uno dei momenti più toccanti ed emozionanti della settima edizione del Trail delle Colline è stato quello della consegna del pettorale in ricordo di Cassandra Leccese consegnato al marito Vladimiro Strozzi e alla sorella Patrizia Leccese. Stimata insegnante di professione ed istruttrice di fitwalking dell’associazione Settimo Chilometro scomparsa prematuramente nel 2025, Cassandra era l’anima di questa bella realtà ed era attivamente impegnata in numerosi progetti sportivi ed educativi volti all'inclusione dei bambini e delle persone più fragili della comunità. Il suo impegno nel sociale ha lasciato un segno tangibile e domenica 4 ottobre in occasione dell’ottava edizione del Trail delle Colline verrà istituito il Trofeo Cassandra Leccese, che premierà il gruppo di partecipanti più numeroso.

Giovanni Mirabella, presidente del Comitato Organizzatore, presenta così questa bella novità: “Ci tenevamo a dare continuità al gesto simbolico dell’anno scorso e abbiamo pensato di istituire questo trofeo. Cassandra era una persona solare, sempre circondata da tantissime persone, e proprio per questo lo assegneremo al gruppo più numeroso di iscritti. Ci tengo a ringraziare di cuore il marito Vladimiro, le figlie Nausica e Greta, le sorelle Patrizia, Enza e Mirca e il fratello Riccardo. A tutti noi questo è sembrato il modo giusto di ricordarla e siamo contenti che i famigliari abbiano acconsentito alla nostra richiesta”.

Il Trail delle Colline avrà dunque un significato ancora più speciale: domenica 4 ottobre sarà l’occasione per tornare a correre e camminare insieme sulle colline che sovrastano Chivasso, ma anche per condividere un momento di sport, comunità e memoria. L’invito è quindi rivolto a tutti: singoli partecipanti, famiglie, associazioni e gruppi di amici.

Iscrivetevi al Trail delle Colline e venite a partecipare numerosi: più saremo e più ci divertiremo, ma allo stesso tempo più contribuiremo alla Borsa di Studio “Fabio Santa” e più forte sarà il ricordo di Cassandra e dello stesso Fabio.

Le iscrizioni sono aperte online all’indirizzo https://www.wedosport.net/tdc-trail-delle-colline-2026 oppure presso la Hope Running di corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso, presso a Bottega d’Arte di Via Torino 13 a Chivasso e presso la Tabaccheria Cerato di piazza dell’Assunta 17 in frazione Castelrosso e via Whatsapp al 371 517 2531.

Questi i costi di iscrizione e le relative scadenze delle tariffe promozionali:

- TdC Lungo (23 km)

€ 35 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- TdC Corto (13 km)

€ 25 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- TdC Dog (13 km)

€ 25 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- Eco-camminata solidale “Insieme per il sentiero Berruti” (6 km)

- Adulti

€ 15 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- Bambini (sotto i 12 anni) → € 10 (valido sempre)

- Pacchetti Famiglia (validi sempre esclusivamente nei punti fisici di iscrizione fisici e via Whatsapp)

1 adulto + 1 bambino → € 21 (invece di € 25)

1 adulto + 2 bambini → € 30 (invece di € 35)

2 adulti + 1 bambino → € 32 (invece di € 40)

1 adulto + 3 bambini → € 40 (invece di € 45)

2 adulti + 2 bambini → € 41 (invece di € 50)

3 adulti + 1 bambino → € 42 (invece di € 55)

1 adulto + 4 bambini → € 48 (invece di € 55)

2 adulti + 3 bambini → € 51 (invece di € 60)

3 adulti + 2 bambini → € 52 (invece di € 65)

4 adulti + 1 bambino → € 54 (invece di € 70)

2 adulti + 4 bambini → € 60 (invece di € 70)

3 adulti + 3 bambini → € 61 (invece di € 75)

4 adulti + 2 bambini → € 63 (invece di € 80)

Per gruppi superiori alle 7 persone e per iscrizioni via Whatsapp: 371 517 2531

Tutte le info relative all8° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale: www.traildellecolline.it

• Iscrizioni: https://www.wedosport.net/tdc-trail-delle-colline-2026

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019