Pallapugno | Quanti verdetti nell'ultimo fine settimana

Si è chiusa la fase cruciale dei gironi di Serie A Banca d’Alba, regalandoci i primi responsi definitivi in vista della fase finale della stagione. Tra conferme, riscatti e retrocessioni amare, il quadro delle semifinali inizia a delinearsi, mentre tutte le categorie inferiori e giovanili entrano nel vivo dei rispettivi tabelloni.

Serie A: Subalcuneo regina dei Playoff, retrocedono San Biagio e Duseu

Nel girone Playoff, l’Acqua San Bernardo Subalcuneo firma il definitivo primato chiudendo a quota 37 punti grazie al successo per 9-5 sul Gottasecca. Un risultato che premia entrambe le formazioni: sia i cuneesi sia la compagine di Gottasecca (seconda a 27 punti) conquistano il pass diretto per le semifinali. L’Alta Langa supera invece 9-2 l’IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, garantendosi l'accesso agli spareggi di qualificazione.

Dalle combinazioni dei Playout e del Girone Salvezza arrivano gli altri verdetto caldi. Nel Playout, la Bcc Pianfei Pro Paschese domina 9-1 contro la Canalese e chiude in vetta al raggruppamento (25 punti), seguita dal Nocciole Marchisio Cortemilia (22 punti): entrambe le squadre staccano il biglietto per gli spareggi salvezza/semifinale.

Partite ormai senza appello nel Girone Salvezza, dove la vittoria dell'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva su San Biagio (9-7) e l'affermazione dell'Araldica Castagnole su Duseu (9-1) decretano la verdetto finale: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Olivieri Opere Edili Duseu retrocedono ufficialmente in Serie B.





Il programma degli spareggi di Serie A

Tutto pronto per le sfide secche di qualificazione alle semifinali:

Lunedì 21 settembre (ore 21.00) a Monticello d'Alba: IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese - Nocciole Marchisio Cortemilia

Martedì 22 settembre (ore 20.30) a San Benedetto Belbo: Alta Langa - Bcc Pianfei Pro Paschese





Serie B e C1: Castiati Castagnole prima finalista in C1

In Serie B, l'andata delle semifinali regala grande equilibrio: la Prodeo Chiusavecchia piega il Pieve di Teco di misura (11-10), mentre la Speb si impone 11-7 sul campo della Castiati Neivese. Nel girone salvezza di B prosegue la marcia dell'Alusic Merlese (vittoriosa 9-2 sulla Bormidese) e dell'Officine Pesce Bubbio (9-1 alla Benese).

L'emozione sale in Serie C1, dove c'è già la prima finalista: la Castiati Castagnole bisSa il successo dell'andata (11-4) battendo il Don Dagnino anche al ritorno per 11-5, conquistando il primo pass per la finalissima. Pareggio tra Ricca e Ceva (11-4 all'andata per il Ricca, 11-5 al ritorno per Ceva): lo spareggio decisivo è programmato per mercoledì 23 settembre (ore 20.30) nello sferisterio di Ricca.





Serie C2 e Femminile: Ceva e Neivese già tra le magnifiche quattro

Passi avanti decisi in Serie C2: la Global Sped Neivese (doppia vittoria contro la Taggese) e l'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva (due successi sulla Valle Grana Caraglio) approdano ufficialmente in semifinale. Servirà invece lo spareggio mercoledì 23 settembre per decidere le altre due semifinaliste tra Monastero Dronero - Abrigo Croma Ricca e Pro Spigno - Benese.

Nel campionato Femminile, ottima ipoteca per la finale da parte degli Amici del Castello (9-2 alla Canalese A) e della Canalese B (9-5 sul San Leonardo). I match di ritorno, decisivi per assegnare i posti in finale, si giocheranno tra venerdì 25 e sabato 26 settembre ad Imperia e Diano Castello.





Categorie Giovanili: settimana di spareggi intensi

Il panorama giovanile promette scintille nei prossimi giorni con un denso calendario di spareggi e ritorni:

Under 21: Dopo gli equilibri perfetti delle gare d'andata e ritorno, martedì 22 settembre si giocano gli spareggi decisivi: San Leonardo - Cortemilia a Imperia (ore 19.30) e Bubbio - Subalcuneo a Bistagno (ore 20.00).

Promozionali: La formazione del Ricca A conquista la finale superando due volte l'Alta Langa (7-4 e 7-4). L'altro posto se lo contenderanno Subalcuneo e Pieve di Teco nello spareggio di mercoledì 23 settembre a Ceva.

Allievi, Esordienti e Pulcini: I match di ritorno nel fine settimana (tra il 25 e il 27 settembre) decreteranno le formazioni che si contenderanno i titoli di categoria, con Ricca, San Leonardo, Speb e Pro Paschese protagoniste in quasi tutti i tabelloni.