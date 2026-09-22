Kick Boxing Savate Savona | Plovdiv chiama Mattia Pirotto e Aurora Minasso, stanno per iniziare i Campionati Europei

Dal 24 al 27 settembre, Plovdiv (Bulgaria) ospiterà i Campionati Europei di Savate Combat 2026. Tra i sette azzurri convocati dai Direttori Tecnici della Nazionale Federkombat spiccano due portacolori della Kick Boxing Savate Savona: Mattia Pirotto e Aurora Minasso.

Per entrambi si tratta di un appuntamento di grande prestigio, un’occasione fondamentale per misurarsi con l'élite europea della disciplina. Per Mattia Pirotto, impegnato nella categoria Under 21 (-60 kg), si tratterà dell'esordio assoluto in maglia azzurra, in un girone che lo vedrà opposto ad atleti di punta come quelli di Francia e Turchia. Aurora Minasso, al debutto nella categoria Senior (-65 kg), vanta invece già un argento mondiale Junior conquistato nel 2023 in Croazia; nel suo girone affronterà rivali provenienti da Croazia, Francia, Turchia e Ucraina.

A guidare la spedizione azzurra ci sarà anche il tecnico savonese Andrea Scaramozzino, che oltre al ruolo di Direttore Tecnico ricoprirà quello prestigioso di Capo Delegazione, a conferma della centralità della scuola savonese nel panorama nazionale.

La squadra italiana sarà composta da sette atleti: Beatrice Russo (-52 kg Senior), Mattia Pirotto (-60 kg Junior), Aurora Minasso (-65 kg Senior), Samuele Campestre (-70 kg Junior), Giada Pappadà (-60 kg Senior), Clara Barbieri (-56 kg Junior) e Mattia Fornaro (-65 kg Senior).

Lo staff tecnico vedrà impegnati i DTN Alessandro Zini e Domenico Iaia per la selezione Juniores, affiancati da Stefano Masani e Mirko Anelli per i Senior. A completare il contingente italiano vi saranno infine gli ufficiali di gara Salvatore Valeri, Claudia Valeria Scarpa e Alfonso D’Ambrosio.