22 settembre 2025

Calcio. Un’altra notte drammatica a Dego: l'alluvione spazza di nuovo via il Perotti (FOTO)

Dubbi sul futuro del club: la struttura è stata devastata per la sesta volta in pochi anni

Dego ha vissuto l'ennesima notte drammatica a causa del maltempo e, per la sesta volta nel giro di pochi anni, la società biancoblu ha dovuto fare i conti con la furia delle acque del Bormida.

Una catastrofica tassa annuale per il sodalizio valbormidese, costretto  a vedere gli sforzi e sacrifici dell'ennesima ricostruzione spazzati via in una manciata di ore.

Tra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina si sono registrate cumulate eccezionali: su Dego, infatti, sono caduti fino a 413 mm di pioggia in 8 ore, di cui 111 mm in un’ora. Praticamente quasi 500 litri a metro quadro, una portata d'acqua incontrollabile per qualsiasi territorio.

Nelle prossime settimane bisognerà capire quali tipo di decisioni intraprenderà il club, arrivati ormai al via della stagione ufficiale. Il bivio è infatti esistenziale: proseguire l'attività o alzare bandiera bianca di fronte a una situazione diventata insostenibile.

Lorenzo Tortarolo

