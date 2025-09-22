Calcio, Dego. Frumento non vuole mollare: "Io e la squadra siamo pronti a lottare, ma la società è davanti a una scelta difficile"

E' un mix di speranza e realismo quello che si fonde nella voce di mister Ermanno Frumento.
Il tecnico è stato infatti scelto per guidare una delle formazioni più competitive della storia del Dego, ma i danni causati dall'alluvione mettono in bilico il prosieguo della stagione.
"Da parte mia c'è un profondo rammarico per l'ennesima devastazione che ha dovuto subire questa società. Dego e le tante persone che vogliono bene alla squadra non si meritavano di subìre una cosa del genere.
A nome della squadra posso dire che proprio per loro intendiamo non mollare, ma mi rendo conto che la dirigenza sia davanti a una scelta difficile
Vedremo cosa succederà, questo club ha bisogno e si merita di essere aiutato".