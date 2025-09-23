Campionato regionali individuali cadetti, 5 titoli per l'Atletica Varazze (FOTO)

Weekend ricco di medaglie per l'Atletica Varazze con cinque titoli ai campionati regionali individuali cadetti.

Nella giornata di sabato Stefano Canepa si è qualificato nella finale degli 80 metri vincendo il titolo campione regionale con il tempo di 9.40 e con questa vittoria il 4 ottobre volerà a Viareggio ai campionati nazionali cadetti.

Gli farà compagnia Giacomo Fiorito che ha vinto il titolo regionale sia nei 300 Hs con 42,13 che nei 100 Hs con il tempo 14:43 con nuova prestazione personale in entrambe le gare.

A Viareggio ci andrà anche il multi atleta Daniel Fazio che dopo il titolo nelle prove multipla ha conquistato domenica altri due titoli regionali nel lungo con un salto di 6,26 e nel giavellotto con la misura di 47,94 (nuova miglior prestazione personale e record sociale)

Luciano Edoardo nel triplo è secondo con la misura di 10,96 mentre nel peso è 5° con la misura di 9,59 metri.

Lara Fredianelli ha sfiorato di poco la finale ed è giunta settima negli 80 metri con 11.23. Nei 300 una nuova prestazione personale con 47,72.

Giulia Battistini Giulia è invece ottava nel lungo con 3,94 e negli 80 metri ha fatto registrare il tempo di 11,92. AnnaViola Bruzzone invece negli 80 metri ha corso in 12.05 e nei 300 in 48,63.

I mezzofondisti. Matteo del Gobbo ha fatto registrare il personale sui 1000 di oltre 6 secondi con il tempo di 3:01.61 e anche nei 2000 con 6:49.14.

Settimo posto per Irene La Torre Irene nei 1000 con il tempo di 3:17.53 metre nei 2000 personale con 7:26.63.