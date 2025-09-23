Calcio. Baia Alassio, primo sorriso. Ferraro: "Gruppo unito, abbiamo fatto una bella partita" (VIDEO)

Prima vittoria per la Baia Alassio Auxilium. Dopo il pesante ko all’esordio nel campionato di Promozione contro il Savona, i gialloneri battono 2-1 il Bragno tra le mura amiche del “Ferrando”.

Al termine del match con i valbormidesi, il commento del giovane difensore Filippo Ferraro: "Dopo la partita col Savona abbiamo detto subito di cambiare pagina, di andare fortissimo in allenamento, senza fare troppe parole – il pensiero del classe 2007, scuola Pietra – oggi eravamo tutti insieme, un gruppo unito e abbiamo fatto una bella partita. Cosa mi aspetto dalla stagione? Non ci siamo dati degli obiettivi prestabiliti, pensiamo di partita in partita cercando sempre di dare il massimo".