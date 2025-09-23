 / Calcio

Calcio | 23 settembre 2025, 11:50

Calcio. Baia Alassio, primo sorriso. Ferraro: "Gruppo unito, abbiamo fatto una bella partita" (VIDEO)

I gialloneri hanno battuto 2-1 il Bragno tra le mura amiche del “Ferrando”, riscattando così il pesante ko all'esordio contro il Savona

Prima vittoria per la Baia Alassio Auxilium. Dopo il pesante ko all’esordio nel campionato di Promozione contro il Savona, i gialloneri battono 2-1 il Bragno tra le mura amiche del “Ferrando”.

Al termine del match con i valbormidesi, il commento del giovane difensore Filippo Ferraro: "Dopo la partita col Savona abbiamo detto subito di cambiare pagina, di andare fortissimo in allenamento, senza fare troppe parole – il pensiero del classe 2007, scuola Pietra – oggi eravamo tutti insieme, un gruppo unito e abbiamo fatto una bella partita. Cosa mi aspetto dalla stagione? Non ci siamo dati degli obiettivi prestabiliti, pensiamo di partita in partita cercando sempre di dare il massimo".

Lorenzo Tortarolo

