Il calcio ponentino perde un suo amatissimo volto: addio a Corrado Angeloni, ex presidente imperiese della FIGC

È mancato all’età di 74 anni Corrado Angeloni, stimato assicuratore sanremese e figura di riferimento nel panorama calcistico della provincia di Imperia. È spirato all’ospedale di Imperia, dopo una vita spesa tra lavoro e calcio.

Angeloni è stato a lungo presidente del Comitato Provinciale della F.I.G.C.-LND (Lega Nazionale Dilettanti), incarico che ha sempre ricoperto con impegno, equilibrio e spirito di servizio. Negli anni ’70 ha vestito i panni del calciatore, militando nella Carlin’s Boys, storica società sportiva di Sanremo, dove ha poi anche allenato, trasmettendo ai giovani valori di correttezza, passione e rispetto. Persona nota per la sua gentilezza, generosità e disponibilità, Corrado Angeloni lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Sempre pronto a tendere una mano o a offrire il suo contributo, è stato un vero punto di riferimento sia nel mondo dello sport che nella vita sociale della sua città.

Lascia la moglie Maria Pia e il figlio Claudio, ai quali vanno le più sentite condoglianze della redazione di Svsport.