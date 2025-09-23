Tre di fila per il Vado, Barwuah esalta il gruppo: "Abbiamo sofferto ma siamo una squadra forte. Giocare con mio fratello? Un giorno chissà..."

Prosegue il suo cammino in testa alla classifica del girone A di Serie D, conquistando la terza vittoria consecutiva, il Vado.

Ed è servita anche la fisicità di Enock Barwuah nei minuti finali della sfida contro il Derthona per portare a casa i tre punti e rimarcare le caratteristiche da grande squadra dei rossoblù, con una solida fase difensiva e la qualità necessaria per segnare in qualsiasi momento. E proprio il centravanti si è soffermato, nel finale di gara, sulla capacità del team di mister Roselli di saper soffrire nei momenti di difficoltà ma di saper tirare la graffiata necessaria appena se n'è presentata l'opportunità.

E se Barwuah ha confermato come il Vado abbia tutte le caratteristiche per recitare il ruolo di grande squadra del girone, sulle voci che nei mesi scorsi avevano riguardato la possibilità di condividere il campo col fratello Mario Balotelli proprio nel savonese ha dato una secca smentita: "Non so chi abbia fatto circolare queste news, ma non è vero - ha detto - Mio fratello ha tanta voglia di giocare ancora nel calcio che conta per qualche anno. In un futuro, mi ha detto che gli piacerebbe divertirsi con me, ovunque sarò, se ci sarà l'occasione o se si potrà".