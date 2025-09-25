Outdoor. Pietra Ligure, nasce la palestra a cielo aperto di Sport e Salute nel parco Negro

Pietra Ligure entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute. Il Comune savonese, infatti, aderisce al progetto Sport di tutti – parchi, ideato da Sport e Salute e promosso assieme ad Anci (Associazione nazionale comuni italiani). L’iniziativa sarà presentata venerdì 26 settembre, alle ore 11:30, presso il parco pubblico dottor Giacomo Negro, intitolato allo storico sindaco di Pietra Ligure.

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Pietra Ligure, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, ad aderire alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. L’area attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nel parco Negro e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini: per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento attraverso un semplice QR code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Il Comune di Pietra Ligure si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata, che viene messa a disposizione delle asd del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use. Con una popolazione di circa 8.500 abitanti, si inserisce così nel progetto Sport di tutti – parchi con l’installazione di un modello progettuale di tipo “large”.

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di tutti – parchi al parco Negro saranno venerdì 26 settembre, dalle ore 11:30 alle 12:30, quando si celebreranno lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Con Michela Carfagna, coordinatore regionale di Sport e Salute, che farà da moderatore, interverranno infatti il consigliere delegato allo sport Michela Vignone, la rappresentante Anci Marisa Pastorino e i presidenti dell’asd Identity Dance School, Joele Ciocca, e dell’asd Il Corpo, Rosy Prette.

Dopo il taglio del nastro ci sarà la dimostrazione del funzionamento del QR code e alcune attività pratiche con i ragazzi delle scuole.