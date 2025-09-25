Sport “a 360 gradi” a Quiliano: l'appuntamento sabato 27 settembre

Un’intera giornata dedicata a promuovere lo sport “a 360 gradi”, in collaborazione tra Assessorato allo Sport e Polisportiva Quiliano ASD.

E' quella che si terrà il prossimo sabato 27 settembre, a partire dalle dalle ore 10:00 quando, presso la Sala Consiliare, avrà luogo il convegno dal titolo “Il viaggio di Giuditta verso i mondiali di Special Olympics: lo sport come strumento di inclusione”. A introdurre saranno l’assessore allo Sport Tiziana Bruzzone e il sindaco Nicola Isetta. Relatrice Cinzia Pantaleo, aiuto tecnico e coordinatrice gruppo leadership di Eunike ASD, che parlerà dell’esperienza di Giuditta Guglieri, cittadina quilianese, che ha partecipato a marzo ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics nella disciplina della corsa con racchette da neve, ottenendo la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100, oltre a due prestigiosi settimi posti nei 100 e 200 metri. Ospite d’onore ovviamente Giuditta, insieme ad altre rappresentanti di Eunike.

Seguiranno gli interventi di Roberto Pizzorno, delegato provinciale CONI, e di Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano. Al termine del convegno saranno premiati gli atleti e le atlete di Quiliano segnalati dalle loro società sportive e che si sono distinti nel corso dell’anno.

La giornata proseguirà nel pomeriggio dalle ore 14:30 in piazza Costituzione dove sarà possibile provare le varie discipline sportive presenti sul territorio di Quiliano. All'iniziativa parteciperanno i settori della Polisportiva ossia ginnastica ritmica, volley, calcio, equitazione, karate, bike. Saranno inoltre presenti H.P. Savona in line e le scuole di danza ASD Latin Studio e Time for Dance ASD.

Sarà un'importante giornata dedicata allo Sport e un’occasione per conoscere e provare gli sport praticati sul territorio.