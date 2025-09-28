 / Calcio

Calcio, Prima Categoria. Gara matta al Marco Polo, il Cisano festeggia con Hamati in pieno recupero

Ospiti avanti 2-0 all'intervallo, ma poi ripresi dopo la grande reazione dell'Andora. L'ex Baia trova il colpo partita al 93'

ANDORA - CISANO 2-3 (59' Carballo, 74' Cabello - 21' Gayubo, 27' Caputo, 93' Hamati)
 

49' FINISCE QUA! PROTESTE FINALI DELL'ANDORA PER UN PRESUNTO TOCCO DI MANO IN AREA, MA I TRE PUNTI VANNO ALLA SQUADRA DI PORCELLA

48' L'AZIONE GIUSTA LA TROVA IL CISANO! HAMATI! SINISTRO A FIL DI PALO CHE BATTE ROSSI, L'AZIONE HA PRESO IL VIA DA UNA PASSAGGIO FILTRANTE AL BACIO DI GAROFALO

46' succede di tutto nell'area del Cisano! Vinci si esalta ancora una volta su Gimenez. Finale apertissimo, è un contropiede dietro l'altro

45' un giocatore del Cisano a terra in area, lascia correre Tagliero

41' Nel Cisano in campo Garofalo per Caputo

40' ribalta l'azione in un attimo l'Andora, Gimenez di mancino chiude troppo la conclusione

36' Vannozzi per Velaj, cambia ancora Porcella

34' si accende un parapiglia dopo la smanacciata di Vinci, gara aperta a ogni esito!

30' Porcella si gioca la carta Hamati (non al meglio), esce Donà

29' IL PAREGGIO DELL'ANDORA! CABELLO! CISANO ANCORA SORPRESO DA PIAZZATO, IL NEO ENTRATO HA POTUTO SALTARE INDISTURBATO

28' Caputo ha sul piede la palla del tris, il tiro dal limite sorvola la trasversale di pochi centimetri

24' Ancora Cisano, Rossi smanaccia in corner

23' ammonito anche Vinci per perdita di tempo

21' ammonito Odasso

19' rimette fuori la testa il Cisano, Loberto si gira dalla mattonella, trovando la parata di Rossi

14' L'ANDORA TORNA IN PARTITA! CARBALLO! AVVITAMENTO DEL TOTA CHE NON LASCIA SCAMPO A VINCI!

14' traversa dell'Andora! punizione magistrale di Gimenez che Vinci sfiora a sufficienza!

11' tantissimi cambi in questa fase, cambia il pacchetto dei centrali Ghigliazza, c'è Costamagna per Franco. Al netto di possibili infortuni Ghigliazza non vuole giocare con i centrali ammoniti

10' prova a cambiare impronta l'Andora, il Cisano tiene in questo avvio di ripresa

9' risponde Porcella con Loberto per Gayubo

6' esce anche Modesti, in campo De Col

5' ancora una sostituzione per Ghigliazza: Cabello per Moro

3' cambio nell'intervallo per l'Andora: Carballo rileva Bortolini

1' si riparte

SECONDO TEMPO
 

48' squadre negli spogliatoi, Cisano meritatamente in vantaggio all'intervallo

45' ammonito anche Franco per l'intervento su Gayubo

44' Vignaroli converge da destra caricando il mancino, pallone a lato

43' Modesti in ritardo su Vignola, inevitabile il giallo

41' Delfino tenta la carta del tiro dalla distanza, Vinci blocca in bello stile

36' retropassaggio sanguinoso di Campagna, Gimnez non ci pensa due volte e calcia con violenza sul primo palo, paratissima di Vinci

29' prova Gimenez a togliere la patina all'Andora, Vinci si accartoccia sulla sfera

27' IL RADDOPPIO IMMEDIATO DEL CISANO! CAPUTO DAI VENTI METRI SORPRENDE ROSSI, ANDORA IN NETTA DIFFICOLTA'

21' IL CISANO ALLA FINE PASSA! GAYUBO, DESTRO DA POCHI PASSI E QUESTA VOLTA ROSSI NON PUO' NULLA

17' Cisano con personalità palla tra i piedi, efficace e rapido lo sviluppo che porta Gayubo al tiro, Rossi si esalta nella respinta a pochi passi

14' pronto anche Rossi sul destro di Velaj, partita davvero piacevole in questo primo quarto d'ora

12' risponde subito il Cisano! Palo di Vignola, la palla incoccia sulla parte interna del montante, senza però oltrepassare la linea

10' prima occasione chiara del match. Delfino trova spazio calciando di collo esterno, Vinci risponde presente sul suo palo

7' si vede anche il Cisano: Vignola lancia Campagna sulla corsa, doppio cross per gli ospiti chiuso in corner

5' prime due occasioni per l'Andora, il tiro cross di De Boni non trova deviazioni, mentre il mancino a giro di Colavito non impensierisce Vinci

1' si parte

PRIMO TEMPO!


ANDORA: Rossi, Colavito, Bortolini, Cavassa, Modesti, Gimenez, Delfino, De boni, Odasso, Moro, Franco.

A disposizione: Loiacono, Costamagna, Carballo, Cabello, Olivera, Furlanetto, Bettini, Sanguinetti, De Col.

Allenatore:  Ghigliazza
 

CISANO: Vinci, Campagna, Badano, Gagliano, Velaj, Caputo, Piotto, Vignola, Gayubo, Vignaroli, Donà.

A disposizione: Metani, Valentino, Enrico, Vannozzi, Zunino, Santanelli, Loberto, Hamati, Garofalo.

Allenatore: Porcella
 

Arbitro: Tagliero di Savona

Lorenzo Tortarolo

