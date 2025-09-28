Calcio, Prima Categoria. Gara matta al Marco Polo, il Cisano festeggia con Hamati in pieno recupero

ANDORA - CISANO 2-3 (59' Carballo, 74' Cabello - 21' Gayubo, 27' Caputo, 93' Hamati)
49' FINISCE QUA! PROTESTE FINALI DELL'ANDORA PER UN PRESUNTO TOCCO DI MANO IN AREA, MA I TRE PUNTI VANNO ALLA SQUADRA DI PORCELLA
48' L'AZIONE GIUSTA LA TROVA IL CISANO! HAMATI! SINISTRO A FIL DI PALO CHE BATTE ROSSI, L'AZIONE HA PRESO IL VIA DA UNA PASSAGGIO FILTRANTE AL BACIO DI GAROFALO
46' succede di tutto nell'area del Cisano! Vinci si esalta ancora una volta su Gimenez. Finale apertissimo, è un contropiede dietro l'altro
45' un giocatore del Cisano a terra in area, lascia correre Tagliero
41' Nel Cisano in campo Garofalo per Caputo
40' ribalta l'azione in un attimo l'Andora, Gimenez di mancino chiude troppo la conclusione
36' Vannozzi per Velaj, cambia ancora Porcella
34' si accende un parapiglia dopo la smanacciata di Vinci, gara aperta a ogni esito!
30' Porcella si gioca la carta Hamati (non al meglio), esce Donà
29' IL PAREGGIO DELL'ANDORA! CABELLO! CISANO ANCORA SORPRESO DA PIAZZATO, IL NEO ENTRATO HA POTUTO SALTARE INDISTURBATO
28' Caputo ha sul piede la palla del tris, il tiro dal limite sorvola la trasversale di pochi centimetri
24' Ancora Cisano, Rossi smanaccia in corner
23' ammonito anche Vinci per perdita di tempo
21' ammonito Odasso
19' rimette fuori la testa il Cisano, Loberto si gira dalla mattonella, trovando la parata di Rossi
14' L'ANDORA TORNA IN PARTITA! CARBALLO! AVVITAMENTO DEL TOTA CHE NON LASCIA SCAMPO A VINCI!
14' traversa dell'Andora! punizione magistrale di Gimenez che Vinci sfiora a sufficienza!
11' tantissimi cambi in questa fase, cambia il pacchetto dei centrali Ghigliazza, c'è Costamagna per Franco. Al netto di possibili infortuni Ghigliazza non vuole giocare con i centrali ammoniti
10' prova a cambiare impronta l'Andora, il Cisano tiene in questo avvio di ripresa
9' risponde Porcella con Loberto per Gayubo
6' esce anche Modesti, in campo De Col
5' ancora una sostituzione per Ghigliazza: Cabello per Moro
3' cambio nell'intervallo per l'Andora: Carballo rileva Bortolini
1' si riparte
SECONDO TEMPO
48' squadre negli spogliatoi, Cisano meritatamente in vantaggio all'intervallo
45' ammonito anche Franco per l'intervento su Gayubo
44' Vignaroli converge da destra caricando il mancino, pallone a lato
43' Modesti in ritardo su Vignola, inevitabile il giallo
41' Delfino tenta la carta del tiro dalla distanza, Vinci blocca in bello stile
36' retropassaggio sanguinoso di Campagna, Gimnez non ci pensa due volte e calcia con violenza sul primo palo, paratissima di Vinci
29' prova Gimenez a togliere la patina all'Andora, Vinci si accartoccia sulla sfera
27' IL RADDOPPIO IMMEDIATO DEL CISANO! CAPUTO DAI VENTI METRI SORPRENDE ROSSI, ANDORA IN NETTA DIFFICOLTA'
21' IL CISANO ALLA FINE PASSA! GAYUBO, DESTRO DA POCHI PASSI E QUESTA VOLTA ROSSI NON PUO' NULLA
17' Cisano con personalità palla tra i piedi, efficace e rapido lo sviluppo che porta Gayubo al tiro, Rossi si esalta nella respinta a pochi passi
14' pronto anche Rossi sul destro di Velaj, partita davvero piacevole in questo primo quarto d'ora
12' risponde subito il Cisano! Palo di Vignola, la palla incoccia sulla parte interna del montante, senza però oltrepassare la linea
10' prima occasione chiara del match. Delfino trova spazio calciando di collo esterno, Vinci risponde presente sul suo palo
7' si vede anche il Cisano: Vignola lancia Campagna sulla corsa, doppio cross per gli ospiti chiuso in corner
5' prime due occasioni per l'Andora, il tiro cross di De Boni non trova deviazioni, mentre il mancino a giro di Colavito non impensierisce Vinci
1' si parte
PRIMO TEMPO!
ANDORA: Rossi, Colavito, Bortolini, Cavassa, Modesti, Gimenez, Delfino, De boni, Odasso, Moro, Franco.
A disposizione: Loiacono, Costamagna, Carballo, Cabello, Olivera, Furlanetto, Bettini, Sanguinetti, De Col.
Allenatore: Ghigliazza
CISANO: Vinci, Campagna, Badano, Gagliano, Velaj, Caputo, Piotto, Vignola, Gayubo, Vignaroli, Donà.
A disposizione: Metani, Valentino, Enrico, Vannozzi, Zunino, Santanelli, Loberto, Hamati, Garofalo.
Allenatore: Porcella
Arbitro: Tagliero di Savona