Calcio, Promozione. Un Finale da stropicciarsi gli occhi, i giallorossoblu non lasciano scampo al Pontelungo: finisce 3-0

FINALE - PONTELUNGO 3-0 (Tancredi 36', Tona 53', Tancredi 72')

49' FINISCE QUA

46' si mangia il poker anche Halaj

45' quattro di recupero

44' una manciata di minuti anche per G. Puddu, lascia il campo Tancredi, autore di una prova sontuosa in entrambe le fasi

40' spazio ad Halaj, esce Risso

39' è pure gestione ora per il Finale, i giallorossoblu fanno correre i granata, che con l'uomo in meno fanno fatica ad accorciare in tempo

35' esce Garabello ed entra Massa nei granata

34' esce Belvedere, dentro Arzarello nei giallorossoblu

32' ROSSO DIRETTO PER DELFINO! Intervento in netto ritardo e giudicato con il massimo cartellino. Si conferma una giornata davvero no per il Pontelungo

30' partita fino ad ora davvero d'alto livello da parte del Finale, i giallorossoblu hanno giocato con sicurezza e consapevolezza dei propri mezzi, non è stata la miglior versione del Pontelungo quella vista sinora, granata diventati anche nervosi in questa ripresa

30' ammonito Farinazzo

29' esce Calandrino ed entra Alizeri nel Pontelungo

29' si mangia il poker Polito, parata di Breeuwer

27' LA CHIUDE IL FINALE! 3-0 FIRMATO TANCREDI! Inserimento centrale del difensore che riceve da Risso in mezzo e non sbaglia piazzandola

26' prova a piazzarla Polito dopo una bella azione, palla a lato, vuole il terzo gol Alessi, quello della tranquillità

24' tiro di Delfino basso e debole che diventa un assist in area, ma tutto fermo per offside

23' verticalizzazione per Barbero, Staltari liscia e il neoentrato si invola, ma davanti al portiere non riesce a tirare, commette poi fallo Barbero e viene ammonito

21' prova a scuotersi il Pontelungo, prima con un corner smanacciato da Grenna, dopo con un tiro di Staltari sbilenco

17' sbaglia il controllo Barbo, costretto poi a fermare il giocatore giallorossoblu e a farsi ammonire

15' esce Mallarino, entra Barbero nel Finale. Ammonito ed espulso Badoino in panchina per i granata

12' doveva entrare Guardone nel Pontelungo ed uscire Asteggiante, ma c'è stata un po' di confusione, con il cambio che pareva essere stato autorizzato, ammoniti dunque Guardone (entrato senza autorizzazione) e Badoino: arrabbiato il Pontelungo. Il cambio si è poi svolto regolarmente

11' apertura fantastica di Bazzano per Polito che controlla e poi spara da fuori, rasoterra che non può far male al portiere che blocca facile

10' rientrato male dagli spogliatoi il Pontelungo, subito degli appoggi sbagliati e ora il gol che può tagliare le gambe ai granata

8' RADDOPPIO FINALE! Polito addomestica una palla in area, poi scarica per Risso che calcia, respinge Breeuwer e sulla respinta ecco il tap in di capitan Tona

1' ci prova Polito da fuori, tiro alto ma non di moltissimo

16:07 ripresa la gara dopo aver sistemato la rete lato chiesa

Rocca e Barbo per Ardissone e Rossi nel Pontelungo

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, termina 1-0 il primo tempo. Non ci sono stati grossi interventi da parte dei due portieri, ma il Finale è riuscito a punire da palla inattiva, concretizzando una prima frazione giocata con attenzione e calma

36' FINALE IN VANTAGGIO! DA UN CORNER LO STACCO VINCENTE DI TANCREDI. Colpo di testa non angolato sul tiro dalla bandierina di Ballone, ma schiacciato che Breeuwer non è riuscito a leggere in tempo. La palla inattiva era nata dopo un traversone di Mallarino per Belvedere, anticipato dal difensore ospite

33' Polito cerca Risso in ripartenza, bravo Farinazzo ad intercettare

29' conquista una punizione sull'esterno Rossi. Traiettoria di Staltari, smanaccia Grenna in corner

28' intervento che pareva sulla palla quello di Calandrino su Risso, nuovamente giu i due, ad avere la peggio il difensore granata che guadagna anche fallo

23' Tona provvidenziale nell'anticipo sul pallone filtrante di Delfino per Piu. Poco da segnalare, gara equilibrata e ragionata, soprattutto da parte del Finale

18' un paio di angoli per il Pontelungo, dopo il secondo, respinto, parte un controcross, sfera allontanata e ci prova Pollero, ma palla fuori misura

16' riparte veloce il Pontelungo con Ardissone a sinistra, tiro deviato, deve metterci i guantoni Grenna e concedere il corner

10' tiro di Polito non preciso, qualche minuto prima uno di Piu ma esito alto

5' inizio soft, con calma le due squadre, ma ora si accende subito tutto per un contatto duro di Calandrino su Risso, la panchina di casa voleva come minimo un cartellino

15:04 partiti

PRIMO TEMPO

come qualche settimana fa, giallorossoblu e granata si riaffrontano al "Borel", stavolta però, ci sono tre punti in palio di maggior valore. Finale reduce dal primo successo in campionato e dalla qualificazione al prossimo turno di coppa, Pontelungo che invece ha ottenuto due vittorie nelle prime gare di campionato

Formazioni

FINALE: Grenna, Caligaris, D. Puddu, Mallarino, Tancredi, Tona, Belvedere, Ballone, Risso, Bazzano, Polito

A disposizione: Mondino, Arzarello, Medas, G. Puddu, Barbero, Olivieri, Dagnino, Halaj, Ferrara

Allenatore: Alessi

PONTELUNGO: Breeuwer, Garabello, Staltari, Farinazzo, Calandrino, Pollero, Delfino, Asteggiante, Ardissone, Piu, Rossi

A disposizione: Ghiozzi, Alizeri, Sardo, Folco, A. Guardone, Barbo, Rocca, Fazio, Massa

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)

Assistenti: Anton Giulio Ermini (Genova) - Alessandro De Lucia (Genova)