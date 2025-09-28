Calcio, Promozione. Il Savona batte la Sampierdarenese: tris dei biancoblù all’Olmo-Ferro

SAVONA - SAMPIERDARENESE 3-0 (10’ Calcagno M., 41’ Fossati, 62’ Turone)

Termina qui, il Savona resta a -2 dalla vetta tornando al successo dopo il pari di Masone

Saranno 3 i minuti di recupero

86’ Cross tagliato di Incorvaia, Zunino e Toskaj non trovano l’appuntamento con il pallone

85’ Colpo di testa di Incorvaia, deviazione in corner

81’ Tiro di Calcagno M. che però è troppo lungo

80’ Imbucata per Zunino per peró é in fuorigioco

74’ Giallo anche per Biaggi, allontanato dalla panchina l’allenatore dei portieri Amicone

71’ Ammonizione per il neo entrato Toskaj

69’ Ci prova anche Zunino, la sua conclusione viene però parata da Bulgarelli

66’ Cross di Calcagno M., tocca Zunino ma la sfera termina a lato

62’ TRIS DEL SAVONA! Disimpegno errato verso il portiere dei genovesi, si inserisce Turone che in scivolata anticipa il portiere, che resta a terra dolorante, e gonfia ancora la rete

61’ Turone vince un rimpallo e si lancia in campo aperto, serve Damonte che fa la barba al palo!

53’ Punizione di Fossato che termina alta sopra la traversa

48’ Proteste della panchina del Savona, Cambiaso sventola il giallo a mister Cola

46’ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, Savona avanti di due reti

41’ RADDOPPIO SAVONA! Ancora un goal di testa per gli striscioni, cross dalla sinistra di Durante e incornata di Fossati che gonfia ancora la rete

34’ Occasione anche per la Sampierdarenese, Schirru svirgola un rinvio che favorisce Durante che calcia peró a lato

33’ Savona pericoloso! Cross dalla sinistra di Durante per la testa di Fossato che incorna bene ma trova l’ottima risposta di Bulgarelli

32’ Colpo di testa di Bruni che termina però a lato

26’ Primo giallo anche per la Sampierdarenese ai danni di Costa

17’ Secondo ammonito nel Savona, questa volta é Gaggero che stende un lanciato Biagini

13’ Ancora Savona! Damonte calcia peró sull’esterno della rete

11’ Fallo tattico, giallo per l’autore del vantaggio Calcagno M.

10’ SAVONA IN VANTAGGIO! Angolo di Fossati per la testa di Calcagno M. che incorna perfettamente e manda alle spalle di Bulgarelli

2’ Conclusione di Calcagno M. di poco a lato

1’ Inizia la sfida, assenti i tifosi del Savona, ma hanno comunque affisso uno striscione con scritto “La pazienza é finita ora! Il Savona non può stare senza una fissa dimora”

PRIMO TEMPO

Posticipo delle 18.00 per Savona e Sampierdarenese, diversamente dalle prime uscite quest'oggi gli striscioni saranno di scena all'Olmo-Ferro di Celle Ligure. Una vittoria e un pareggio per la squadra di Cola, doppia sconfitta invece per quella di Pittaluga. Una sfida importante per entrambe le formazioni che vanno a caccia dei tre punti in questa 3° giornata.

SAVONA: Rosasco, Bellotti, Damonte, Gaggero, Schirru, Calcagno M., Durante, Turone, Saracco, Zunino, Fossati.

A dispozione: Moraglio, Toskaj, Calcagno A., Incorvaia, Biaggi, Covelli, Pirotto, Basile, Briano.

Allenatore: Cola.

SAMPIERDARENESE: Bulgarelli, Molinari, D’Amoia, Carozza, Bruni, Manzi, Biagini, Costa, Pittaluga, Cappelletti, Durante.

A disposizione: Virga, Bruzzese, D’Artibale, Fornaro, Gaggero, Izzo, Tullio, Daglio.

Allenatore: Pittaluga.

ARBITRO: Cambiaso di Imperia.

ASSISTENTI: Morbelli di Albenga e Trajanovski di Novi Ligure.