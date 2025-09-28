Calcio, Promozione. Il Savona batte la Sampierdarenese: tris dei biancoblù all’Olmo-Ferro

SAVONA - SAMPIERDARENESE 3-0 (10’ Calcagno M., 41’ Fossati, 62’ Turone)
Termina qui, il Savona resta a -2 dalla vetta tornando al successo dopo il pari di Masone
Saranno 3 i minuti di recupero
86’ Cross tagliato di Incorvaia, Zunino e Toskaj non trovano l’appuntamento con il pallone
85’ Colpo di testa di Incorvaia, deviazione in corner
81’ Tiro di Calcagno M. che però è troppo lungo
80’ Imbucata per Zunino per peró é in fuorigioco
74’ Giallo anche per Biaggi, allontanato dalla panchina l’allenatore dei portieri Amicone
71’ Ammonizione per il neo entrato Toskaj
69’ Ci prova anche Zunino, la sua conclusione viene però parata da Bulgarelli
66’ Cross di Calcagno M., tocca Zunino ma la sfera termina a lato
62’ TRIS DEL SAVONA! Disimpegno errato verso il portiere dei genovesi, si inserisce Turone che in scivolata anticipa il portiere, che resta a terra dolorante, e gonfia ancora la rete
61’ Turone vince un rimpallo e si lancia in campo aperto, serve Damonte che fa la barba al palo!
53’ Punizione di Fossato che termina alta sopra la traversa
48’ Proteste della panchina del Savona, Cambiaso sventola il giallo a mister Cola
46’ Inizia il secondo tempo
SECONDO TEMPO
Termina la prima frazione, Savona avanti di due reti
41’ RADDOPPIO SAVONA! Ancora un goal di testa per gli striscioni, cross dalla sinistra di Durante e incornata di Fossati che gonfia ancora la rete
34’ Occasione anche per la Sampierdarenese, Schirru svirgola un rinvio che favorisce Durante che calcia peró a lato
33’ Savona pericoloso! Cross dalla sinistra di Durante per la testa di Fossato che incorna bene ma trova l’ottima risposta di Bulgarelli
32’ Colpo di testa di Bruni che termina però a lato
26’ Primo giallo anche per la Sampierdarenese ai danni di Costa
17’ Secondo ammonito nel Savona, questa volta é Gaggero che stende un lanciato Biagini
13’ Ancora Savona! Damonte calcia peró sull’esterno della rete
11’ Fallo tattico, giallo per l’autore del vantaggio Calcagno M.
10’ SAVONA IN VANTAGGIO! Angolo di Fossati per la testa di Calcagno M. che incorna perfettamente e manda alle spalle di Bulgarelli
2’ Conclusione di Calcagno M. di poco a lato
1’ Inizia la sfida, assenti i tifosi del Savona, ma hanno comunque affisso uno striscione con scritto “La pazienza é finita ora! Il Savona non può stare senza una fissa dimora”
PRIMO TEMPO
Posticipo delle 18.00 per Savona e Sampierdarenese, diversamente dalle prime uscite quest'oggi gli striscioni saranno di scena all'Olmo-Ferro di Celle Ligure. Una vittoria e un pareggio per la squadra di Cola, doppia sconfitta invece per quella di Pittaluga. Una sfida importante per entrambe le formazioni che vanno a caccia dei tre punti in questa 3° giornata.
SAVONA: Rosasco, Bellotti, Damonte, Gaggero, Schirru, Calcagno M., Durante, Turone, Saracco, Zunino, Fossati.
A dispozione: Moraglio, Toskaj, Calcagno A., Incorvaia, Biaggi, Covelli, Pirotto, Basile, Briano.
Allenatore: Cola.
SAMPIERDARENESE: Bulgarelli, Molinari, D’Amoia, Carozza, Bruni, Manzi, Biagini, Costa, Pittaluga, Cappelletti, Durante.
A disposizione: Virga, Bruzzese, D’Artibale, Fornaro, Gaggero, Izzo, Tullio, Daglio.
Allenatore: Pittaluga.
ARBITRO: Cambiaso di Imperia.
ASSISTENTI: Morbelli di Albenga e Trajanovski di Novi Ligure.