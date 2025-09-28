Calcio, Seconda Categoria. La Nolese vola in Coppa Liguria: Priamar battuto 3-0

NOLESE - PRIAMAR 3-0
(32' Bertozzi, 60' Godena, 74' Ferlaino)
45'+4' finisce qui la sfida, Nolese in testa a tre punti nel mini gironcino e ora attesa dal derby con la Spotornese.
43' dentro Frione nella Nolese al posto di Godena.
39' prova la parabola su punizione Aroca per la Nolese, para Calcagno. Terza sostituzione per mister Saccone: Buzzurro per Basso.
37' lascia il campo Ferlaino tra i biancorossi, dentro Aroca.
35' cambia anche la Priamar, dentro Baschirotto e Fabbiani; fuori Tuci e Bovero.
34' nella Nolese fuori Bertozzi per Bordone.
29' TRIS DELLA NOLESE! Ferlaino si inventa la magia dal cerchio di centrocampo trovando la palombella vincente.
28' cambia anche la Nolese con Delmonte sostituito da Sivori
25' sostituzione doppia per mister Ferraro: fuori Realini e Gavarone, al loro posto Casalinuovo e D'Amico.
16' salva i suoi Calcagno che blocca in due tempi la conclusione ravvicinata di Ferlaino.
15' RADDOPPIO NOLESE! Calcagno respinge la conclusione di Bertozzi ma non può nulla sulla ribattuta a rete di Godena.
12' Caroniti ferma la ripartenza della Priamar, ammonito.
10' punizione di Tripodi messa in angolo da Pescio. Dalla bandierina occasione per Ferlaino che calcia di controbalzo ma la palla sfila sul fondo.
7' bella triangolazione che manda al cross Rebottaro, Roascio anticipa Tuci davanti a Barelli.
4' girata di Delmonte per Bertozzi che cerca subito la porta da posizione impossibile. Palla fuori non mi molto.
1' si riparte con gli stessi 22 in campo che hanno chiuso la prima frazione.
SECONDO TEMPO
45'+2' si chiude qui la prima frazione di gioco con la squadra ospite che prova a spingere nell'area avversaria chiudendo però il tutto in un nulla di fatto.
43' ancora pericolosa la Nolese ma Bertozzi non riesce ad agganciare in area un pallone potenzialmente ottimo per andare a rete.
34' cerca subito il raddoppio la squadra biancorossa, Tripodi carica da distante ma manda a lato seppur di poco.
32' VANTAGGIO NOLESE! Malinteso della retroguardia della Priamar, Bertozzi si fa trovare pronto e supera Calcagno dopo aver intercettato il retropassaggio di Crivello.
25' "cooling break" sul campo del "Mazzucco".
24' girata in area di Tuci, palla parzialmente respinta da un avversario che diventa un assist per Rebottaro che però manda fuori.
18' ancora la squadra di casa alla conclusione, sempre smorzato da un difensore il tiro, stavolta di Bertozzi.
14' prima vera conclusione del match dai piedi di Godena per la Nolese. Tiro a giro rimpallato dalla difesa savonese e bloccato da Calcagno.
10' mette la testa anche la Priamar nell'area biancorossa, la difesa libera in questa fase non proprio di studio ma molto equilibrata.
5' prova ad alzare i ritmi la squadra di casa, Priamar attenta a chiudere ogni spazio.
1' cominciata la sfida al "Mazzucco", si parte!
PRIMO TEMPO
Queste le scelte dei due tecnici:
NOLESE: Barelli, Caroniti, Bruni, Tripodi, Roascio, Scalia, Ferlaino, Basso, Bertozzi, Godena, Delmonte.
A disposizione: Freccero, Sivori, Bordone, Marengo, Poggi, Buzzurro, Frione, Aroca, Parodi.
Allenatore: P. Saccone
PRIAMAR: Calcagno; Crivello, Realini, Bardhi, Bovero, Perotti, Gavarone, Pescio, Tuci, Amato, Rebottaro.
A disposizione: Abate; Fabbiani, D'Amico, Casalinuovo, Palmiere, Baschirotto, Djomi,
Allenatore: D. Ferraro
Arbitro: D. Santini (Savona)
Dopo l'esordio con lo scoppiettante 3-3 di Zinola tra Priamar e Spotornese, seconda giornata per il gruppo C di Coppa Liguria di Seconda Categoria al "C. Mazzucco" di Voze, dove i padroni di casa affronteranno i rossoblù di Savona in una sfida che sa già d'anticipo di quella che potrebbe essere la corsa al titolo in campionato nel Girone B.