Calcio | 01 ottobre 2025, 08:00

Calcio. Il Pietra Ligure apre le porte al Dego: "Pronti a ospitarvi al Devincenzi"

Il vicepresidente Massimo Spotorno: "Il lato umano conta più di quello sportivo"

L'eco dell'alluvione che ha colpito la Valbormida la scorsa settimana ha ovviamente coinvolto emotivamente l'intero comprensorio savonese, scavallando anche i confini provinciali.

Al Dego, nuovamente privato del proprio campo di casa, sono arrivate tante manifestazioni di sostegno e una, particolarmente concreta, è giunta da Pietra Ligure.

La società biancoceleste ha  infatti reso disponibile il "Devincenzi" per le gare interne della squadra di mister Frumento.

"Proprio alle parole di Frumento - ha dichiarato il vicepresidente Massimo Spotorno - intendo associarmi. Una situazione delicata come quella del Dego va ben al di la della dinamica sportiva o del semplice risultato. C'è un aspetto umano da tutelare e sottolineare: parlo, essendo particolarmente sensibile a queste situazioni, da uomo di vita e non solo da uomo di calcio." 

Lorenzo Tortarolo

