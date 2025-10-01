Calcio. Il Pietra Ligure apre le porte al Dego: "Pronti a ospitarvi al Devincenzi"

L'eco dell'alluvione che ha colpito la Valbormida la scorsa settimana ha ovviamente coinvolto emotivamente l'intero comprensorio savonese, scavallando anche i confini provinciali.

Al Dego, nuovamente privato del proprio campo di casa, sono arrivate tante manifestazioni di sostegno e una, particolarmente concreta, è giunta da Pietra Ligure.

La società biancoceleste ha infatti reso disponibile il "Devincenzi" per le gare interne della squadra di mister Frumento.

"Proprio alle parole di Frumento - ha dichiarato il vicepresidente Massimo Spotorno - intendo associarmi. Una situazione delicata come quella del Dego va ben al di la della dinamica sportiva o del semplice risultato. C'è un aspetto umano da tutelare e sottolineare: parlo, essendo particolarmente sensibile a queste situazioni, da uomo di vita e non solo da uomo di calcio."