Coppa Liguria di Seconda Categoria. Si torna in campo per la seconda giornata

Secondo appuntamento con la Coppa Liguria di Seconda Categoria.
Dopo i primi 90 minuti, già oggi potrebbero arrivare un buon numero di verdetti.
GIRONE A
Esordio per il Golfodianese B contro un Vallecrosia a caccia di rivincita dopo il 4-0 incassato dall'Argentina
GIRONE B
Gara già in archivio con la vittoria di ieri pomeriggio dell'Albingaunia Under 21 sulla Villanovese
GIRONE C
Primo match ufficiale per la Nolese di mister Saccone, ulteriormente rinforzata dall'ingaggio in difesa di Roascio. L'avversaria a Voze sarà la Priamar, reduce dal 3-3 con la Spotornese.
GIRONE D
Doppio esordio, il Giusvalla al Dagnino, mentre il Bardineto disputerà i primi 90 minuti ufficiali.
GIRONE E
L'unico gruppo quadrangolare. In programma Carcarese Under 21 - Murialdo e Plodio - Pallare
GIRONE F
Prima assoluta per l'Alta Val d'Orba, al Pertini di Multedo sarà sfida al Sassello.