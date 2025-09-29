 / Calcio

Calcio | 29 settembre 2025, 11:55

Calcio. Albingaunia subito forza 5, dominato il Quiliano & Valleggia

Gran prova degli ingauni, ma coperta davvero corta per gli ospiti

Calcio. Albingaunia subito forza 5, dominato il Quiliano &amp; Valleggia

L’Albingaunia inaugura il campionato con un netto 5-0 sul Quiliano&Valleggia.
Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa sbloccano il punteggio al 29′ con Gibertini. Nel secondo tempo la squadra di Poggi dilaga: Ciravegna raddoppia su rigore, Savona firma il tris e Greco cala il poker di testa. Nel finale Milazzo approfitta di un errore difensivo e sigla la quinta rete.

Gli ospiti, generosi ma con appena quattro giocatori in panchina, saranno valutabili a pieno una volta recuperati buona parte degli effettivi. 

Per i bianconeri, sostenuti ancora una volta da una bella cornice di pubblico con diverse centinaia di persone al Riva, non poteva esserci modo migliore per approcciare il girone A di Prima Categoria, con tre punti utili sia per la graduatoria che per il tasso di fiducia all'interno della squadra di mister Poggi.
 

ALBINGAUNIA - QUILIANO & VALLEGGIA 5-0

Marcatori: 29’ Gibertini, 53’ Ciravegna, 56’ Savona, 63’ Greco, 83’ Milazzo. 
 

Albingaunia: Manti, Savona (81’ Massa), Fazio, Gerosa, Greco (70’ Secco E.), Plando, Gibertini (66’ Milazzo), Gastaldi (71’ Gaino), Ciravegna (62’ Nida), Bianco L., Secco A.. 

Allenatore: Poggi. 

A disposizione: Massabó, Alessi, Buttu, Gaino, Massa, Milazzo, Nida, E. Secco, Sorace.
 

Quiliano & Valleggia: Marmentini, Morchio, Mata K., Sadiku, Bondi, Salvador (64’ Ciappel lano), Tavarone, Tona (75’ Caria), Andreazza, Mata E., Fabbretti.

A disposizione: Bruzzone, Caria, Giorgetti, Ciappellano.

Allenatore: Molinaro. 
 

Arbitro: Baccino di Savona.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium