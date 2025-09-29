Calcio. Albingaunia subito forza 5, dominato il Quiliano & Valleggia

L’Albingaunia inaugura il campionato con un netto 5-0 sul Quiliano&Valleggia.
Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa sbloccano il punteggio al 29′ con Gibertini. Nel secondo tempo la squadra di Poggi dilaga: Ciravegna raddoppia su rigore, Savona firma il tris e Greco cala il poker di testa. Nel finale Milazzo approfitta di un errore difensivo e sigla la quinta rete.
Gli ospiti, generosi ma con appena quattro giocatori in panchina, saranno valutabili a pieno una volta recuperati buona parte degli effettivi.
Per i bianconeri, sostenuti ancora una volta da una bella cornice di pubblico con diverse centinaia di persone al Riva, non poteva esserci modo migliore per approcciare il girone A di Prima Categoria, con tre punti utili sia per la graduatoria che per il tasso di fiducia all'interno della squadra di mister Poggi.
ALBINGAUNIA - QUILIANO & VALLEGGIA 5-0
Marcatori: 29’ Gibertini, 53’ Ciravegna, 56’ Savona, 63’ Greco, 83’ Milazzo.
Albingaunia: Manti, Savona (81’ Massa), Fazio, Gerosa, Greco (70’ Secco E.), Plando, Gibertini (66’ Milazzo), Gastaldi (71’ Gaino), Ciravegna (62’ Nida), Bianco L., Secco A..
Allenatore: Poggi.
A disposizione: Massabó, Alessi, Buttu, Gaino, Massa, Milazzo, Nida, E. Secco, Sorace.
Quiliano & Valleggia: Marmentini, Morchio, Mata K., Sadiku, Bondi, Salvador (64’ Ciappel lano), Tavarone, Tona (75’ Caria), Andreazza, Mata E., Fabbretti.
A disposizione: Bruzzone, Caria, Giorgetti, Ciappellano.
Allenatore: Molinaro.
Arbitro: Baccino di Savona.