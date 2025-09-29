Calcio. Il Giusvalla FC dedica il primo punto storico alla comunità giusvallina colpita dall'alluvione

La nota giallo-azzurra:

"Il Giusvalla FC è orgoglioso di annunciare che il primo punto storico ottenuto nella Coppa Liguria contro il Bardineto è dedicato alla comunità di Giusvalla, ancora scossa per l'evento alluvionale della settimana scorsa che ha creato danni e disagi.

La nostra squadra vuole esprimere la propria solidarietà e sostegno alle comunità di Giusvalla e di tutti i paesi coinvolti, che hanno dimostrato una straordinaria resilienza e spirito di solidarietà di fronte alle difficoltà. Il nostro pensiero va a tutte le persone che hanno subito danni e disagi a causa dell'alluvione.

Il pareggio ottenuto ieri contro il Bardineto - prosegue il vice presidente Massimo Murialdo - è stato un risultato importante per la nostra squadra, e vogliamo dedicarlo a tutte le persone di Giusvalla che stanno lavorando per ripristinare la normalità dopo l'alluvione. Questo punto è per voi, per la vostra forza e determinazione.

Vogliamo ringraziare la comunità di Giusvalla per il sostegno alla nostra neonata realtà sportiva e siamo onorati di rappresentare questa comunità e speriamo di poter contribuire a renderla orgogliosa dei risultati ottenuti"