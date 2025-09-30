22ª AlassioCup-Over40 "Trofeo Solponente", bilancio positivo con 30 squadre e centinaia di atleti provenienti da 15 Paesi europei

Bilancio altamente positivo per la 22^ edizione della AlassioCup-Over40 "Trofeo Solponente", patrocinata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, che si è tenuta dal 25 al 28 settembre.

La manifestazione ha consolidato il suo prestigio internazionale, accogliendo 30 squadre e centinaia di atleti provenienti da 15 Paesi europei. Il torneo, suddiviso in quattro categorie, ha visto sfide di alto livello tecnico sui campi allestiti ad Alassio ed Albenga. Il tabellone finale ha decretato i seguenti vincitori per le quattro categorie in gara.

Nella categoria Donne +40 successo delle Finlandesi del Festina Lente sulle lussemburghesi del Vibball per 81-29; terzo posto per le lettoni del SBK Kekava. Nella categoria Donne +50 restano campionesse le Hungarian Angels (Ungheria) che hanno prevalso 58-38 sul Vakaru Viesulas (Lituania); terzo il Team Fusion (Inghilterra). Per quanto riguarda il torneo maschile nella categoria +45 dominio dei Nederland Veteranen (Olanda) che in finale hanno superato i London XU (Inghilterra) per 68-32 confermandosi campioni; terzi gli anglosassoni del Swifts. Nella +55 i beniamini di casa dei Liquid Old Boys Alassio non sono riusciti a completare il triplete, perdendo in finale dai Grumpy Old Bears (Australia) per 49-37, dopo una finale combattuta, che alla fine del terzo quarto vedeva ancora le squadre in parità; terzi il Team Amigos dalla Lettonia. L'appuntamento è rinnovato per l'anno prossimo, con l'obiettivo di superare ulteriormente i già eccellenti standard raggiunti in termini di qualità e partecipazione.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Desidero ringraziare gli organizzatori, la società partecipata Gesco per il suo costante impegno e complimentarmi con tutti i partecipanti di questa splendida competizione all'insegna dell'amicizia internazionale resa possibile attraverso lo sport. L’AlassioCup-Over40 continua di anno in anno a regalarci grandi emozioni ed è un'ottima occasione di visibilità per la nostra città, contribuendo in modo concreto alla promozione del territorio come meta d'eccellenza, dove rilassarsi e praticare numerose discipline sportive in ogni stagione dell’anno”.