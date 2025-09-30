Carcarese, c'è la grande prestazione di Elia Ferrero nel pari col Pietra: "Dato tutto dall’inizio alla fine, ci è mancato solo il gol" (VIDEO)

C'è anche l'apporto del giovane Elia Ferrero nel pari interno della Carcarese nell'ultimo turno contro il Pietra Ligure.

Tra i nuovi arrivi della scorsa estate, l'ala sta dando una più che discreta dimostrazione delle proprie qualità in questo avvio di campionato. Non ultima, proprio nella sfida di sabato scorso: "La prestazione di tutta la squadra è stata ottima, abbiamo dato tutto dall’inizio alla fine, ci è mancato solo il gol".

"Sono arrivato quest’estate alla Carcarese, ringrazio il mister e il presidente per aver creduto in me fin dall’inizio - continua - Mi trovo bene sia con la società che con il gruppo, mi aiutano tutti anche in campo cercando di spingermi a dare il meglio e senza farmi pagare gli errori".

Ora il calendario mette i valbormidesi davanti a un'altra prova dove poter dimostrare la pasta di cui sono fatti. Lo sa bene anche Ferrero: "Domenica con la Genova Calcio sarà dura come con il Pietra, se non peggio".