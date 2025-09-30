Vado a punteggio pieno, il ds Mancuso: "Gruppo studiato da febbraio, qui c'è un progetto importante"

E' decisamente un avvio di stagione da incorniciare quello del Vado, capolista a punteggio pieno dopo cinque giornate del Girone A di Serie D dopo aver messo ko anche l'Imperia.

Non forse la miglior prestazione dei rossoblù nel fin qui ottimo campionato ma sono pochi i dubbi del diesse Paolo Mancuso, al termine della sfida, sull'analisi del momento della squadra.

Il dirigente non solo respinge le critiche sulla prestazione, dichiarando di essere "stracontento dei ragazzi" dopo un ciclo intenso di partite. A far gonfiare il petto in casa vadese è l'alchimia creatasi, dove il vero punto di forza è il gruppo, formato "prima di uomini e poi di giocatori", con elementi come Ciccone e Arras scelti dopo un lavoro meticoloso cominciato già nei mesi scorsi, e rinnovando la fiducia in chi è rimasto dalla passata stagione.

I complimenti sono anche per il tecnico Giorgio Roselli, "un maestro" della fase difensiva, elogiandone la grande carica e il lavoro settimanale.