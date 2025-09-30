Vela, l'andorese Giovanni Gallego quinto ai Mondiali Master ma primo tra gli italiani in gara a Formia

Grande soddisfazione in casa del Circolo Nautico di Andora per l'atleta Giovanni Gallego, che ha concluso i Mondiali Master della classe ILCA 6 a Formia con un risultato eccezionale. Gallego ha conquistato un brillante quinto posto assoluto nella categoria Apprentice (riservata ai velisti tra i 30 e i 44 anni), affermandosi come il primo italiano in questa classe. Il titolo mondiale è andato al polacco Marcin Rudawski.

Il campionato, disputatosi in una settimana particolarmente impegnativa, ha visto lo svolgimento di dieci prove, tutte caratterizzate da condizioni difficili di vento leggero, instabile e oscillante, che hanno messo a dura prova tutti i partecipanti.

Gallego si è detto entusiasta del risultato: «Sono felice di questo importante risultato. Ci tenevo molto ad ottenere un buon piazzamento al Campionato del Mondo, dove ci sono i migliori velisti over 30 anni della classe ILCA e gli atleti sono tutti molto motivati, con una lunga esperienza di vela alle spalle. Sono state regate molto complicate e con vento leggero che hanno messo tutti gli atleti a dura prova».

Il Presidente del Circolo Nautico di Andora, Roberto Elena, ha espresso grande orgoglio: «Il quinto posto ottenuto dal nostro atleta Giovanni Gallego al Mondiale Master è un grande risultato che ci rende molto orgogliosi e dimostra il livello alto che ha raggiunto la nostra squadra agonistica della classe ILCA».

Questo successo mondiale segue una serie di ottimi piazzamenti ottenuti da Giovanni Gallego nel 2025: a fine aprile ha vinto la prima Italia Cup Master a Napoli, qualificandosi direttamente per i Mondiali, e a fine maggio è arrivato secondo al Campionato italiano Master.