Alpine Fan Token crolla del 73%, scendendo sotto i 2 dollari

Volatilità e mancanza di fondamentali: scopriamo perché Alpine Fan Token ha subito un crollo del suo valore.

Il Fan Token Alpine (ALPINE) è la criptovaluta ufficiale del team di Formula 1 Alpine, lanciata in collaborazione con Binance.

Progettato per offrire ai tifosi nuove forme di partecipazione, il token permette di prendere parte a votazioni ufficiali, accedere a contenuti esclusivi e ricevere ricompense legate al mondo della scuderia.

Fin dal debutto, ALPINE è stato presentato come un esempio di come i fan token possano rafforzare il legame tra sport e blockchain, unendo marketing sportivo e finanza digitale.

Nonostante le ambizioni iniziali, il percorso recente di ALPINE ha messo in luce i limiti strutturali di questo tipo di asset.

Nelle ultime settimane ALPINE ha registrato un forte ribasso, perdendo circa il 73% del suo valore in pochi giorni.

Dopo aver raggiunto un massimo di 11 dollari il 30 settembre, il token è precipitato fino agli attuali 1,82 dollari. Il calo registrato negli ultimi giorni è di circa il 7%.

I motivi del crollo

Il tracollo di ALPINE è legato a una serie di fattori che si sono sommati in poco tempo.

Dopo il rally del 90% di settembre, molti investitori hanno deciso di prendere profitto, alimentando una pressione di vendita che ha messo sotto stress i livelli di supporto.

Anche gli indicatori tecnici segnalavano una condizione di mercato surriscaldato: l’RSI a 14 giorni aveva raggiunto valori prossimi a 89, una soglia che generalmente anticipa correzioni importanti.

A questo si è aggiunto un problema strutturale di liquidità. Con una capitalizzazione ridotta e un volume di scambi sproporzionatamente alto, il token è risultato estremamente vulnerabile a oscillazioni improvvise, amplificando il calo dei prezzi.

Inoltre, non sono arrivate notizie o partnership significative in grado di giustificare la precedente impennata: l’assenza di fondamentali solidi ha reso evidente il carattere speculativo del rally.

Infine, in un contesto di mercato più prudente, con la dominanza di Bitcoin in crescita e il Fear & Greed Index su livelli neutri, molti trader hanno scelto di spostare i propri capitali verso asset percepiti come più sicuri, accelerando ulteriormente la discesa di ALPINE.

Pepenode

Il crollo di Alpine ha spinto i trader a tenere d’occhio progetti con un’utilità reale, come ad esempio Pepenode.

Tra questi spicca Pepenode , una meme coin che ha introdotto un modello innovativo di mine-to-earn, pensato per rendere il mining accessibile senza la necessità di costosi hardware o consumi energetici elevati.

Attraverso un sistema basato sulla rete, gli utenti possono ottenere ricompense semplicemente partecipando all’ecosistema, combinando elementi di gamification e coinvolgimento diretto della community.

Al momento, la presale di Pepenode ha raccolto più di 1,5 milioni di dollari, con il token PEPENODE venduto a un valore più basso rispetto a quello previsto per il listing su CEX e DEX.

Gli utenti che acquistano PEPENODE in presale possono fare subito staking e ottenere ricompense passive in base all’APY.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.