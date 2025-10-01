Calciomercato. La Priamar rinforza la linea offensiva, torna in rossoblu Luca Vario

Sono passati quasi dieci anni dall'ultima esperienza di Luca Vario con la maglia della Priamar.
Per la nuova punta rossoblu si tratta infatti di un ritorno, a testimonianza della volontà della squadra di mister Ferraro di ben figurare nel prossimo campionato di Seconda Categoria.
Vario, attaccante classe 1997, ha infatti messo a segno 17 reti nell'ultimo biennio con la divisa della Veloce.
Proprio alla società granata sono andati i ringraziamenti della Priamar, per aver favorito il buon esito dell'operazione.