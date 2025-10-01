Calcio, Coppa d'Eccellenza. Primo round alla San Francesco Loano, in casa del Pietra decide Cassata

PIETRA LIGURE - SAN FRANCESCO LOANO 0-1 (33' Cassata)
52' FINISCE QUA! ALLA SAN FRANCESCO LOANO IL PRIMO ROUND DEI QUARTI DI FINALE DI ANDATA DI COPPA ITALIA DI ECCELLENZA
48' ammoniti Valentino e Malagrida
47' La partita si incendia, parapiglia totale davanti alla panchina del Pietra!
47' protesta anche Moraglia, ammonito anche lui
46' Lupo calcia via il pallone, secondo giallo inevitabile, espulso l'allenatore rossoblu
45' ci saranno sei minuti di recupero
44' Malagrida per Gabriele Insolito, un giro d'orologio alla fine
43' perde il tempo dell'intervento Sogno su Scalvini, cartellino giallo anche per la punta
41' giallo anche per Lupo
40' ammonito Scalvini per perdita di tempo
34' nuovo cambio rossoblu, L. Carastro per Cassata
29' Gabriele Insolito di nuovo a terra in area, Corellino lascia sempre correre
28' zuccata tra Dominici e Leo, non ci sono conseguenze per entrambi i giocatori
27' nuovo cambio per il Pietra Ligure, Santiago Sogno subentra a un generoso Rovere. 4-2-4 come a Carcare per Moraglia
26' il Pietra tenta anche da corner, parapiglia davanti a Scalvini, palla che termina sul piede di Pili che, sbilanciato, non trova lo specchio
24' entra Lingua nella San Francesco Loano, fuori Cauteruccio
23' Il Pietra riesce finalmente a innescare Dominici, il cross di Insolito viene spizzato di testa, il pallone scivola di un palmo oltre il palo di Scalvini
18' cambio nel Pietra, entra Odasso per Fatnassi, una sostituzione anche per i rossoblu: fuori Hovsepian per Celella
17' contropiede rossoblu, Cauteruccio imbastisce l'ennesimo taglio per Cassata, il centravanti controlla male e la battuta sfuma
15' strappo di Gabriele Insolito, ammonito Balla
14' cambio mancato per la San Francesco Loano, Hovsepian si avvicina alla zona preposta per il cambio ma vien ammonito per perdita di tempo. Situazione che poteva essere gestita meglio dalla panchina rossoblu
12' si rivede il Loano dalle parte di Duberti, Cauteruccio calcia centrale
10' punizione veloce con Insolito a servire Rovere, palla respinta in angolo, sugli sviluppi salta Pili di testa, blocca Scalbini
8' bel gesto del Pietra che calcia la palla a lato con un avversario a terra, Lupo lascia la sua panchina per andare a stringere la palla a Moraglia
3' Faedo prova a scuotere subito il Pietra, solito taglio dall'esterno ad accentrarsi, botta alta
1' inizia la ripresa! Non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
47' Duberti prodigioso sulla battuta al volo di Cassata! Paratissima dell'estremo biancoceleste, ma retroguardia di casa completamente colta di sorpresa
45' saranno due i minuti di recupero
44' Pietra disunito, Cauteruccio chiama Duberti alla parata sul primo palo
43' IL PALO COLPITO DA GABRIELE INSOLITO! SI RESTA SULL'1-0 PER IL LOANO
43' RIGORE PER IL PIETRA! HOVSEPIAN COMMETTE FALLO AL VERTICE DELL'AREA, CORELLINO NON HA DUBBI E INDICA IL DISCHETTO
41' Gabriele Insolito converge da destra per tirare di mancino, pallone che parte rapido ma oltre la trasversale
39' ammonito Ravoncoli, giallo anche per Dominici
33' SAN FRANCESCO LOANO IN VANTAGGIO! ESCE BENE IN VELOCITA' LA FORMAZIONE ROSSOBLU, CASSATA SI SBLOCCA E INFILA SUL PALO LUNGO DUBERTI
30' Ripartenza fulminea del Pietra: Domini serve in area Faedo, murato da Scalvini, palla a Gabriele Insolito che cade in area, ammonito da Corellino per simulazione
28' esito simile per Bonifazio
27' forza Faedo dai 25 metri, conclusione priva di misura
26' manovra bene la San Francesco Loano, viene però rilevato un fallo prima del colpo di testa di Cassata
22' poco da segnalare negli ultimi minuti, si battaglia soprattutto in mediana
12' perde palla Pili al limite dell'area, Hovsepian va al tiro, Duberti blocca centrale
8' Spunto di Faedo alla ricerca di Dominici, il centravanti non impatta la sfera di testa per pochi centimetri
' primo intervento di Scalvini su un tiro da fuori area, poco dopo Cauteruccio cade in area del Pietra, Corellino lascia correre
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Duberti, Pili, Ravoncoli, Castiglione, Insolito, Dominici, Rovere, Faedo, Pavese, Iorio, Fatnassi.
A disposizione: Balducci, Gasco, Odasso, Malagrida, Sogno, Parodi, Siriu, Massa, Prudente.
Allenatore: Moraglia
SAN FRANCESCO LOANO: Scalvini, Basso, Leo, Balla, Lufi, Hovsepian, Campelli, Bonifazio, Cassata, Valentino, Cauteruccio.
A disposizione: Pusceddu, Youssoufa, Oxhallari, Di Bella, L. Carastro, Lingua, Mercurio, Celella.
Allenatore: Lupo
Arbitro: Corellino di Genova
Assistenti: Dellerba di Imperia e Bondi di Genova