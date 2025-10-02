Calcio, San Francesco Loano. Il derby d'andata di Coppa è rossoblu, Lupo: "Pietra forte, è una soddisfazione che i nostri ragazzi si meritano" (VIDEO)

Dopo un bottino di punti esiguo nelle prime uscite di campionato, la San Francesco Loano torna a festeggiare i tre punti in una delle partite più importanti dell'anno anche a livello psicologico.

La squadra di mister Lupo ha battagliato con spirito per tutti i novanta minuti disputati contro il Pietra Ligure, disputando anche un primo tempo di buon livello. Nella ripresa le assenze si sono fatte sentire, obbligando i rossoblu a un atteggiamento più guardingo, ma il giusto spirito non è mancato nemmeno durante i secondi quarantacinque minuti.