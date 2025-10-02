Giudice Sportivo, Promozione. Le sanzioni settimanali, tre turni a Delfino, Cappannelli e Benmoumen

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 28/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/11/2025
LAI FABIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
Al 28 st, rivolgeva alla terna un’espressione ingiuriosa ed irriguardosa (sanzione ridotta per la tenuità dell’espressione utilizzata).
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/10/2025
BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 09/10/2025
PELLINI ANDREA (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)
POGGIOLI MASSIMILIANO (SAMPIERDARENESE)
MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/10/2025
AMICONE ARMANDO (SAVONA F.B.C. 1907)
SQUALIFICA FINO AL 16/10/2025
VALLE ANGELO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (I INFR)
CATTARDICO CHRISTIAN (ALBISSOLE 1909)
MARIANI ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
MUZIO FABIO (CAPERANESE 2015)
CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)
SCHIAZZA CORRADO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
Al 22 pt, a gioco fermo, colpiva con una gomitata un giocatore avversario all’altezza dello stomaco, senza provocare conseguenze lesive.
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
Al 2 st, cadendo a terra insieme ad un avversario per un contrasto di gioco, schiacciava ripetutamente con la mano la nuca dell’avversario a terra, senza provocare conseguenze lesive.
CAPPANNELLI MARCO (SUPERBA CALCIO 2017)
Al 41 pt, disinteressandosi di giocare il pallone, colpiva con una gomitata la tempia di un avversario, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)
TARTARINI MATTIA (SANTERENZINA)
CANNAVO SAMUELE (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
BRESCHI SEBASTIANO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MENINI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CALEO ANDREA (MAGRA AZZURRI)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
BOSIA MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
MATAROZZI ANDREA (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)
VIOLA MATTIA (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)
CALDERONE ANDREA (ANGELO BAIARDO)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
VALENTE MARCO (ANGELO BAIARDO)
PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
CONTI FILIPPO (CALVARESE 1923)
PETRUCCI DAVIDE (CALVARESE 1923)
BIANCHI ALBERTO (CANALETTO SEPOR)
FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
LUPO ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)
MUTI DAVIDE (CAPERANESE 2015)
PISACANE MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BARBERO GABRIELE (FINALE)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ROSATI ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
PARISE LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
PINCAY PADILLA HARRY ALBERTO (LITTLE CLUB JAMES)
PRAGLIA MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
VECCHIONE ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)
CALVI SAMUELE (MASONE)
ESPOSITO MATTEO (NEW BRAGNO CALCIO)
PANELLI MASSIMILIANO (NEW BRAGNO CALCIO)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
BARBO DANILO (PONTELUNGO 1949)
FARINAZZO MATTIA (PONTELUNGO 1949)
CHIARABINI MIRKO (PRAESE 1945)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
RASO MARCO (PRAESE 1945)
COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
MESSINA ANDREA (SAN CIPRIANO)
PERASSO SIMONE (SAN CIPRIANO)
ANDRE DANIEL (SAN DESIDERIO)
SGHAIRI OMAR (SAN DESIDERIO)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
BIAGGI FEDERICO (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCAGNO MATTEO (SAVONA F.B.C. 1907)
GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)
TOSKAJ KEJVIN (SAVONA F.B.C. 1907)
OROFINO PIETRO (SERRA RICCO 1971)
DAMONTE ALESSANDRO (SESTRESE BOR. 1919)
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)
GIOVANNONI ISAIA (TARROS SARZANESE SRL)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)