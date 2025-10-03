Pallacanestro. Battute Biella e Lavagna, all'Under 17 del New Basket Ponente va il Memorial Parpaglione

Primo posto al torneo di Lavagna per le ragazze di New Basket ABC Ponente.

Nella semifinale del mattino le ragazze ponentine superano BIELLA di un solo punto dopo un match molto equilibrato.

Tempo di pranzare, assistere alla finale 3°-4° posto e scendono in campo le ragazze di Lavagna con quelle ponentine per affrontarsi nella finalissima del torneo dove New Basket ABC Ponente ha la meglio sulla compagine di casa del Lavagna.



Questi i risultati:

Semifinale: PONENTE 56 - BIELLA 55

Finale 1°-2° posto: LAVAGNA 44 - PONENTE 59

"Complimenti a Staff e alle ragazze presenti che si sono aggiudicate il Memorial Parpaglione. È stata una splendida giornata di sport e ricordo, con squadre corrette in campo e un clima davvero speciale."