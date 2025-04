Calcio, Torneo delle Regioni. Testa e cuore per l'Under 17, la Liguria supera il Veneto ed è in semifinale!

Sono stati due tempi davvero intensi quelli vissuti a Viagrande tra la Liguria e il Veneto.

La formazione Under 17, timonata da Nicola Rossi, ha disputato un match di grandissima intelligenza tattica, non lasciando praticamente spazi ai quotati avversari.

I portacolori liguri non hanno lesinato pressing e corsa, mantenendo però la giusta lucidità in ogni zona del campo.

Una generosità che ha premiato già al terzo minuto, con la difesa veneta messa sotto pressione fino a costringere all'errore il portiere Corrà. De Marco non si è fatto pregare depositando la palla in rete.

Il punto esclamativo è giunto a pochi minuti dal termine, con Cappellari perfetto nell'inserimento sottoporta.

L'Under 17 resta così l'unica formazione della nostra regione ancora in corsa; domani alle 11:30 in attesa di conoscere sede e avversaria, via alla semifinale per un posto in prima fila all'ultimo atto in programma al "Bacigalupo" di Taormina.



UNDER 17

CR LIGURIA - CR VENETO 2-0

RETI: 3' De Marco, 36'st Cappellari



CR LIGURIA: Zampiga, Cannella (24st Sangarè), Cappellari, De Marco (35'st Nardini) , Di Lucia (39'st Ndiaye), Gjordumi, Massa (14st Zenati), Nervino (30'st Celella), Ottonello, Rossi, Temani.

A DISPOSIZIONE: Donegà, Lapperrier, Malagrida, Punzo.

ALLENATORE: N. Rossi.



CR VENETO: Corrà, Battaiotto (15' Panizzon), Casanova (13'st Visentin), Cavalletto, Cherubin (1'st Mustafà), Da Rold, Fanocchi (30'st Romanin), Gianeselli, Mognetti (21'st Drigo), Nardo, Oliver (8st Tessariol).

A DISPOSIZIONE: Guolla, Cordioli, Rubinetto.

ALLENATORE: I. Rossetto.