Basket | ABC Ponente: i successi dell'Under 15 di Eccellenza, dalle Final Four alla conquista della Coppa

New Basket ABC PONENTE chiude con due vittorie e due sconfitte nei match contro squadre blasonate come Derthona in semifinale (in gara 2 Derthona ribalta il risultato grazie all'apporto di due giocatori fuori categoria, uno prelevato a inizio stagione dal Friuli e uno addirittura dall'Africa) e Campus Monferrato in finale 3°-4° posto i ponentini pagano una gara di ritorno giocata non al massimo delle loro possibilità per merito anche degli avversari che, non scordiamolo, sono di notevole caratura.

I Dirigenti dichiarano: "Il bilancio non può che essere da sogno in una stagione dove ci siamo confrontati contro realtà che solo a nominarle mettono i brividi: Se si pensa che alla Final Four del campionato Under 15 Eccellenza eravamo presenti noi, Derthona, Campus Monferrato e College Borgomanero e dal quinto posto in giù ci saranno compagini come Moncalieri, Collegno, Cus Torino, Crocetta, GGS, Next Step, Area Pro, Saluzzo, Lovi-Usac, gli amici del Kolbe, San Mauro e Chieri non possiamo che essere orgogliosi di quanto fatto. Ma non è finita qui, da quarti Piemonte-Liguria giocheremo lo spareggio per accedere all'interzona nazionale."

“Complimenti a TUTTI RAGAZZI e allo Staff tecnico!!! Una realtà come la nostra seduta al banco delle pretendenti al titolo fino all'ultimo è davvero gran cosa!!!! Ora andremo a giocarci l'accesso all'interzona nazionale con Raggiosolaris Academy Faenza confrontandoci con una regione che non ha bisogno di presentazioni a livello cestistico, l'Emilia Romagna. Continuiamo a sognare e lavorare”

PONENTE 83 - DERTHONA 69

DERTHONA 70 - PONENTE 45

PONENTE 67 - CAMPUS MONFERRATO 50

CAMPUS MONFERRATO 85 - PONENTE 60