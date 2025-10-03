Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
venerdì 10 ottobre
Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Vado batte 3-0 il Sestri Levante e si guadagna la trasferta di Pistoia (FOTOGALLERY)
Calcio, Prima Categoria: gli arbitri prescelti nei gironi A e B
Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la quinta giornata, Savona - Sestrese a Trabucco
Calcio, Giovani D Valore. Derthona primo nella graduatoria nazionale, tra la savonesi buon piazzamento per il Celle Varazze
Calcio, Giusvalla. Domenica l'esordio in campionato, visita alla squadra per il presidente Dario Biato
Via libera alla concessione per il "Felice Borel" di Finale: trenta mesi con un contributo di centocinquantamila euro
Calcio, Eccellenza. Le terne per la quinta giornata, arbitro da Nocera Inferiore per Carcarese - Millesimo
Savona, affidato l’incarico per la progettazione esecutiva del nuovo manto sintetico dello stadio Bacigalupo
Freestyle Show al Molo 8.44: due giornate all’insegna di calcio e basket
giovedì 09 ottobre
Calcio, Comiotto saluta l’Imperia e riparte dall’Oneglia, i nerazzurri tesserano l'argentino Lopez Petruzzi
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Motori
Rally. Tante soddisfazioni al "Terra Sarda" per il navigatore savonese Mattia Pastorino
Calcio
Calciomercato. Il Vadino batte due colpi, presentati Baglio e Pollini
Pallanuoto
Champions League, tutti gli scatti di Rari Nantes Savona-Sabadell (FOTOGALLERY E VIDEO)
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
03 ottobre 2025, 09:22
Calcio. Il Cisano parte al meglio espugnando Andora. Tutti gli scatti del match d'esordio al "Marco Polo" (FOTOGALLERY)
Le immagini del match
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy