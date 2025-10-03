 / Calcio

Calcio | 03 ottobre 2025, 17:54

Calcio, Prima Categoria. Le designzioni per la seconda giornata nei gironi A e B

Cambiaso dirigerà Virtus Sanremese - Dego

Cambiaso dirigerà Virtus Sanremese - Dego

GIRONE A:

BORGHETTO S.S. 1968 – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Pietro Pollero (Sez. Savona)

CENGIO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Michele Giacchino (Sez. Savona)

CISANO – CAMPOROSSO
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Sez. Savona)

GOLFO DIANESE 1923 – ANDORA 1966
Arbitro: Michele Calmatui (Sez. Genova)

OSPEDALETTI CALCIO – ALTARESE 1929
Arbitro: Gabriele Semeria (Sez. Imperia)

QUILIANOVALLEGGIA – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Alessio Carrea (Sez. Genova)

VENTIMIGLIA CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Martin Virgilio (Sez. Imperia)

VIRTUS SANREMESE CALCIO – DEGO CALCIO
Arbitro: Thomas Cambiaso (Sez. Imperia)

 

GIRONE B

BOLZANETESE VIRTUS – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Federico Mantero (Sez. Savona)

MULTEDO 1930 – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Tommaso Castellucci (Sez. La Spezia)

OLD BOYS RENSEN – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Pier-Paolo Porzio (Sez. Genova)

ROSSIGLIONESE – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Luca Gemme (Sez. Novi Ligure)

SCIARBO COGO CALCIO ASD – OLIMPIC 1971
Arbitro: Dario Ghiso (Sez. Savona)

SPERANZA 1912 F.C. – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Samuele Baccino (Sez. Savona)

VELOCE 1910 – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Andrea Chiapolino (Sez. Chiavari)

VOLTRI 87 – PEGLIESE
Arbitro: Francesco Selmi (Sez. Chiavari)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium