Pallanuoto. Rari Nantes Savona travolgente all’esordio: Florentia battuta 22-4

Parte nel migliore dei modi la stagione 2025/2026 della BPER Rari Nantes Savona, che nella prima giornata della Regular Season di Serie A1 maschile domina la Rari Nantes Florentia con un netto 22-4. Alla piscina “Zanelli”, di fronte a circa duecento spettatori, la squadra di Alberto Angelini ha offerto una prova di forza e di compattezza, confermando le buone impressioni della vigilia.

I parziali (5-1; 6-2; 4-0; 7-1) raccontano di una gara a senso unico, nella quale i biancorossi hanno imposto il proprio ritmo fin dal primo tempo. Sugli scudi il giovane ungherese Leiwember, autore di otto reti. A segno anche Damonte, Occhione, Figlioli e Bruni, tutti con due gol a testa, mentre una marcatura è arrivata da Rocchi, Rizzo, Gullotta, Condemi, Guidi e dal promettente Bragantini, classe 2009.

Per la Florentia, in difficoltà per tutto l’arco dell’incontro, sono andati a segno Bini, Sordini, Barchigiani e Benvenuti.

Tra gli osservati speciali in casa Savona, grande curiosità per l’esordio del nuovo portiere Marco Del Lungo, già leader e punto di riferimento per i compagni. Nel quarto tempo ha lasciato spazio al giovane Giotta Lucifero, che ha ben figurato e ha anche parato un rigore, meritandosi gli applausi del pubblico.

Piccolo episodio di cronaca nel terzo tempo: il gioco è stato interrotto per alcuni minuti dopo un colpo all’occhio subito da Bini (Florentia), costretto a uscire anticipatamente dalla vasca.

Per la Rari Nantes Savona, un debutto che conferma la bontà di un organico profondamente rinnovato, in attesa di sfide più impegnative che ne misureranno le reali potenzialità.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 2^giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 11 ottobre a Bologna con la De Akker team. L’incontro avrà inizio alle ore 16,00.

Questo il tabellino della partita.

BANCO BPM R.N. SAVONA – R.N. FLORENTIA 22 – 4

(5 – 1) (6 – 2) (4 – 0) (7 – 1)

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 2, Figlioli 2, Occhione 2 (di cui su rigore), Rizzo 1 (su rigore), Gullotta 1, Bruni 2, Condemi 1, Guidi 1, Leinweber 8 (di cui 1 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Bragantini 1 (su rigore), Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.

R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Rouwenhorst, Di Fulvio, Gabriele, Hofmeijer, Turchini T., Milletti, Sordini 1, Benvenuti 1, Bini 1,Borghigiani 1, Bianchi, Visciani.

Allenatore Luca Minetti.

Arbitri: Riccardo Carmignani di Messina e Roberta Grillo di Palermo

Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 6 + 4 rigori realizzati.

R.N. FLORENTIA: 1 / 11 + 1 rigore non realizzato.

Note:

Spettatori: 150 circa.

Usciti per 3 falli: A 3’06” dalla fine del 4° tempo Cora (Savona).

Nel Savona in porta Giotta Lucifero nel 4° tempo.

Nella Florentia in porta Bianchi nel 4° tempo.

A 6’57” dalla fine del 4° tempo Giotta Lucifero (Savona) ha parato un rigore a Sordini (Florentia)