Calcio, Prima Categoria A. Seconda giornata da piatto ricco, occhi a ponente per Ventimiglia - Albingaunia e Virtus Sanremese - Dego

La giornata è solo la seconda, ma il programma del girone A di Prima Categoria inizia comunque a proporre tante sfide sulla carta più che stuzzicanti.

Si parte dall'estremo ponente dove l'Albingaunia proverà a dar seguito al suo ottimo momento in casa di una delle squadre più quotate per il salto di categoria: il Ventimiglia.



A pochi chilometri di distanza sarà protagonista anche il Dego, forte del 3-0 alla prima giornata contro l'Ospedaletti. Di fronte alla Virtus Sanremese sarà necessaria però una vera impresa per rientrare in valbormida con un risultato utile.

Gli incroci mare e monti proseguono anche con Ospedaletti - Altarese e Cengio - Oneglia, mentre soffia forte l'aria di derby tra Golfo Dianese e Andora.



Borghetto - Bordighera e Quiliano & Valleggia - San Filippo Neri metteranno infine l'una di fronte all'altra, quattro squadre alla ricerca del primo risultato utile.