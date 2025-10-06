R.N. Savona, buona la prima per Del Lungo: "Sensazioni molto buone, ci sono margini di miglioramento" (VIDEO)

La vittoria convincente della Rari Nantes Savona contro la Florentia è stata anche l'occasione per vedere l'esordio ufficiale di Marco Del Lungo tra i pali della squadra savonese.

L'ex portiere della Pro Recco è apparso già leader dei suoi nuovi compagni e ai nostri microfoni ha sottolineato le buone sensazioni sul collettivo guidato da Alberto Angelini indicando come ci siano ancora margini di miglioramento.

A livello personale Del Lungo ha invece spiegato di come proceda molto bene l'ambientamento a Savona.