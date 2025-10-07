Calcio, Albissole sull'ottovolante contro il New Bragno. Cattardico: "Ancora tanti margini di miglioramento, chi va in campo deve lottare come oggi"

Prima sotto, poi il sorpasso e infine l'amaro aggancio per il 2-2 finale. Una giostra di emozioni e gol che lascia tutto sommato soddisfatto mister Cattardico per la prova della sua Albissole al termine del secondo pareggio consecutivo, stavolta in casa contro il New Bragno.

L'allenatore dei ceramisti ha esaltato anzitutto la capacità della squadra di ribaltare il risultato e di calarsi poi in un ottimo inizio di secondo tempo che ha portato al vantaggio. Il rammarico è però tutto per la rete dei valbormidesi su una ripartenza da calcio d'angolo che ha portato al rigore conclusivo.

La soddisfazione è tutta però per l'atteggiamento messo in campo dai suoi uomini, anche una volta rimasti in inferiorità numerica. Segnale importante degli ampi margini di miglioramento che vede per la sua squadra.