S. F. Loano, non basta il primo tempo: Battini e Aliboni fanno 2-0 per la Fezzanese, rossoblù ancora a secco

Non riesce a dare continuità alla vittoria infrasettimanale nei quarti di Coppa Italia nel derby e cade ancora in campionato la San Francesco Loano, ancora a secco di vittorie in quattro partite e ferma a quota 1 punto in classifica. Al “Merlo” di Ceriale è stata infatti la Fezzanese a prendersi l'intera posta in palio, ottenendo invece la loro prima vittoria lontano dal “Marchini” e agganciando il Campomorone.

Propositivo l'avvio di gara dei ragazzi di mister Lupo, con un'occasione di Cauteruccio subito al 4' e altri buoni spunti scaturiti dai piedi di Bonifazio e Campelli e disinnescati dalle parate di Mazzola. Nel mezzo provvidenziale un salvataggio di Balla a due passi dalla linea di porta sul tentativo di Scarlino (8') e alcuni spunti ben contenuti dalla retroguardia di casa.

Nella ripresa la stappa la squadra di mister Ponte. Il vantaggio arriva al 62' con un tiro rasoterra di Battini dal limite e, nonostante il tentativo di reazione dei padroni di casa, all'82' arriva per i loanesi il colpo del definitivo ko con Aliboni, entrato da poco, finalizzando da distanza ravvicinata un'azione corale. Da segnalare, nel finale, il palo colpito dalla San Francesco con Auteri.

IL TABELLINO

S.F. LOANO - FEZZANESE 0-2

Reti: 63’ Battini, 82’ Aliboni

Loano: Scalvini, Basso, Leo, Balla, Lufi (78’ Carastro L.), Hovsepian (54’ Celella), Campelli, Bonifazio, Cassata, Valentino (65’ Auteri), Cauteruccio (81’ Lingua).

A disposizione: Pusceddu, Moussoufa, Lingoa, Rizzonato, Mercurio.

Allenatore: A. Lupo

Fezzanese: Mazzola, Corrado M., Salerno (60’ Manfrone), Vietina, Masi, Battini (76’ Medusei), Beccarelli (46’ Stradini), Bruccini, Scarlino (84’ Kane), Scieuzo, Nicolini A. (79’ Aliboni).

A disposizione: Scopis, Martinelli, Costa, Baracchini.

Allenatore: G. Ponte

Arbitro: Miraglia di Imperia