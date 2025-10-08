Calcio, Coppa Italia di Serie D. Mercoledì in campo per il Vado, alle 15:00 i 32° di finale contro il Sestri Levante

Tempo di ritorno in campo per il Vado e il Sestri Levante, seppur le formazioni pronte a essere schierate da i tecnici Roselli e Ruvo differiranno parecchio rispetto a quelle scese sul rettangolo verde nello scorso fine settimana.

La gara odierna del Chittolina (fischio d'inizio ore 15:00) varrà il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D, contro la vincente di Tau Altopascio - Pistoiese.

Come detto la formazione titolare dovrebbe essere di fatto stravolta, dando spazio sia agli under, ma anche ai giocatori più esperti, che hanno avuto a disposizione un minutaggio inferiore rispetto ai compagni maggiormente chiamati in causa, tenendo anche conto delle assenze di Vita, Vendramini, Arras (febbre), Abonckelet (infortunato a Saluzzo), Saltarelli e Bussaglia.

Allargando l'occhio al resto del girone A, saranno in campo anche Asti - Chisola e Ligorna - Novaromentin



Il programma completo:

Gara 1: Asti-Chisola (arbitro Macrina di Reggio Calabria)

Gara 2: Ligorna-Novaromentin (Costa di Busto Arsizio)

Gara 3: Vado-Sestri Levante (Bevere di Chivasso)

Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese (Moro di Novi Ligure)

Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi (Calzolari di Albenga)

Gara 6: Correggese-Imolese (Norci di Arezzo)

Gara 7: Piacenza-Progresso (Cisternini di Seregno)

Gara 8: Pavia-Sant’Angelo (Giorgino di Milano)

Gara 9: Nuova Sondrio-Breno (Zamagna di Saronno)

Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano (Pani di Sassari)

Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto)

Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese (Schmid di Rovereto)

Gara 14: Este-Vigasio (Copelli di Mantova)

Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano (Ferroni di Fermo)

Gara 16: Luparense-Mestre (De Stefanis di Udine)

Gara 17: Orvietana-Siena (Palma di Napoli)

Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone (Tedesco di Battipaglia)

Gara 19: Forsempronese-Ancona (Carrisi di Padova)

Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli (Niccolai di Pistoia)

Gara 21: Notaresco-Termoli (Ferruzzi di Albano Laziale)

Gara 22: Albalonga-L’Aquila (Matteo di Sala Consilina)

Gara 23: Grosseto-Unipomezia (Arnese di Teramo)

Gara 24: Trastevere-Budoni (Gargano di Bologna)

Gara 25: Savoia-Paganese (Paccagnella di Bologna)

Gara 26: Citta’di Fasano-Gravina (Testoni di Ciampino)

Gara 27: Martina-Sarnese (De Paolis di Cassino)

Gara 28: Ferrandina-Francavilla (Rossiello di Molfetta)

Gara 29: Nocerina-Gelbison (Dell’Oro di Sondrio)

Gara 30: Sambiase-Reggina (Coppola di Castellammare di Stabia)

Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus (Iorfida di Collegno)

Gara 32: Enna-Sancataldese (Femia di Locri)