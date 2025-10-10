Calcio, Giovani D Valore. Derthona primo nella graduatoria nazionale, tra la savonesi buon piazzamento per il Celle Varazze

Il Dipartimento Interregionale ha diffuso il primo aggiornamento delle graduatorie del progetto “Giovani D Valore”, l’iniziativa che premia le società di Serie D più impegnate nella valorizzazione dei calciatori under 19, oltre quanto previsto dalle quote regolamentari.
A partire da questa stagione, i contributi economici destinati alle prime cinque società di ciascun girone verranno erogati in due momenti distinti: la prima graduatoria sarà elaborata al termine del girone d’andata, mentre la seconda prenderà in considerazione i punteggi ottenuti dalla 18ª alla 30ª giornata di campionato.
Per quando concerne il girone A svetta in maniera netta il Derthona. La squadra di Pietro Buttu può fregiarsi non solo del primato del raggruppamento del nord ovest, ma dell'intero panorama nazionale. Completano il podio Asti e Sanremese. Tra le savonesi spicca la buona posizione del Celle Varazze con 113 punti, 53 in più rispetto alla Cairese. Ultima piazza con appena 12 punti per il Vado.
GIRONE A – Punti
Derthona – 376
Asti – 226
Sanremese – 226
Club Milano – 224
Novaromentin – 182
Chisola – 138
Celle Varazze – 113
Imperia – 76
Biellese – 72
Saluzzo – 72
Cairese – 60
Lavagnese – 54
Sestri Levante – 54
Valenzana Mado – 42
Gozzano – 37
Ligorna – 35
Varese – 13
Vado – 12