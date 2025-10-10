 / Calcio

Calcio | 10 ottobre 2025, 12:21

Calcio, Giovani D Valore. Derthona primo nella graduatoria nazionale, tra la savonesi buon piazzamento per il Celle Varazze

Sul podio anche Asti e Sanremese

Calcio, Giovani D Valore. Derthona primo nella graduatoria nazionale, tra la savonesi buon piazzamento per il Celle Varazze

Il Dipartimento Interregionale ha diffuso il primo aggiornamento delle graduatorie del progetto “Giovani D Valore”, l’iniziativa che premia le società di Serie D più impegnate nella valorizzazione dei calciatori under 19, oltre quanto previsto dalle quote regolamentari.

A partire da questa stagione, i contributi economici destinati alle prime cinque società di ciascun girone verranno erogati in due momenti distinti: la prima graduatoria sarà elaborata al termine del girone d’andata, mentre la seconda prenderà in considerazione i punteggi ottenuti dalla 18ª alla 30ª giornata di campionato.

Per quando concerne il girone A svetta in maniera netta il Derthona. La squadra di Pietro Buttu può fregiarsi non solo del primato del raggruppamento del nord ovest, ma dell'intero panorama nazionale. Completano il podio Asti e Sanremese. Tra le savonesi spicca la buona posizione del Celle Varazze con 113 punti, 53 in più rispetto alla Cairese. Ultima piazza con appena 12 punti per il Vado.
 

GIRONE A – Punti

Derthona – 376

Asti – 226

Sanremese – 226

Club Milano – 224

Novaromentin – 182

Chisola – 138

Celle Varazze – 113

Imperia – 76

Biellese – 72

Saluzzo – 72

Cairese – 60

Lavagnese – 54

Sestri Levante – 54

Valenzana Mado – 42

Gozzano – 37

Ligorna – 35

Varese – 13

Vado – 12

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium