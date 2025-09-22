Calcio. Il Millesimo c'è, la prima vittoria in Eccellenza arriva con l'Athletic

Le tante sensazioni positive che il Millesimo aveva lasciato all'esordio, sul terreno del Devincenzi, hanno trovato conferma ieri contro l'Athletic Club.
I valbormidesi, alla prima storica gara interna in Eccellenza, sono riusciti a imporsi con forza contro una delle squadre storicamene più ostiche e organizzate del massimo campionato ligure.
In mostra si sono messi tutti i nuovi acquisti, a partire da Piccardo, a segno dopo 8 minuti, la cui rete è stata immediatamente pareggiata da Caramello.
I ragazzi di Macchia non si sono però demoralizzati, ricominciando a tessere le loro trame. Così al 34' è arrivato il raddoppio di Gualtieri, fino al punto esclamativo di Totaro a un soffio dal novantesimo.
Il Millesimo lascia così lascia subito quota zero, un passo importante per una neopromossa alla prima esperienza in categoria.
Domenica prossima nuovo appuntamento al Viglino, l'avversario sarà il Busalla.
MILLESIMO - ATHLETIC CLUB ALBARO 3-1
Marcatori: 8’ Piccardo, 9’ Caramello, 34’ Gualtieri, 87’ Totaro
Millesimo: Conde, Siri (71’ Cappellari), Guarco, Latini, Cigliutti, Vittori A. (83’ Casassa), Totaro, Lazzaretti, Piccardo (75’ Vittori Y.), Villar (89’ Rolandi), Gualtieri (89’ Bogarin).
Allenatore: Macchia
Athletic: Bartoletti, Maura, Pozzolini (50’ De Caroli), Di Pietro L., Gaspari (77’ Lembo), Martino, Caramello (67’ Pacciani), Kurti (67’ Provenzano), Balestrino, Pagano (77’ Cannella), Marrale.
Allenatore: Rimassa
Arbitro: Miraglia di Imperia