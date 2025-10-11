Pallanuoto. La Rari Nantes Savona domina a Bologna, ancora sugli scudi Leinweber con cinque reti

Dopo la vittoria larga contro la Florentia, per la Rari Nantes Savona è arrivata una vera e propria scorpacciata di gol anche a Bologna, contro il De Akker.
Il 21-9 finale ha confermato la buona prestazione dei biancorossi, già avanti per 6-1 al termine del primo parziale, contro una squadra ricca di ex (sugli escudi Erdelyi con una tripletta).
Sul fronte biancorosso da segnalare il pokerissimo dell'ungherese Leinweber, i quattro dol di Figlioli e le tripletta di Bruni e Gullotta.
I risultati in attesa del posticipo tra Pro Recco e Trieste:
Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo-AN Brescia Team 14-16
R.N. Florentia-C.C. Ortigia 1928 15-17
Telimar-Training Academy Olympic Roma 8-6
Iren Genova Quinto-Roma Vis Nova Pallanuoto 14-16
De Akker Team-Banco BPM R.N. Savona 9-21
AC Group Canottieri Napoli-R.N. Nuoto Salerno 14-9
DE AKKER TEAM 9
BANCO BPM RN SAVONA 21
Parziali: 1-6, 3-3, 2-6, 3-6
DE AKKER TEAM
Valle, Martini, Stocco (1), Bragantini (1), McFarland, Campopiano (2), Painter, Milakovic (1), Erdelyi (3), Di Murro, Lucci (1), Urbinati, Santini, Bardulla.
All. Veronesi
BANCO BPM RN SAVONA
Del Lungo, Rocchi, Damonte (2), Figlioli (4), Occhione, Rizzo, Gullotta (3), Bruni (3), Condemi (1), Guidi (2), Leinweber (5), Cora (1), Giotta Lucifero, Bragantini, Turazzini.
All. Angelini