Calcio, Promozione. Il Savona stringe i denti nel finale: finisce 1 a 1 contro la Sestrese!

SAVONA - SESTRESE BOR. 1-1 (51’ Sassari - 71’ Scalzi)
Finisce in parità, quale occasione in più per gli ospiti ma risultato giusto
94’ Ci prova Pirotto, di poco a lato
Saranno 6 i minuti di recupero
90’ La Sestrese reclama un rigore su Traverso, nulla di fatto per l’arbitro
86’ Ennesima punizione di Repetto, Moraglio in due tempi
84’ Veementi proteste di Sassari per un fallo fischiato, ammonito anche lui
79’ Andreoni atterra Sassari e viene ammonito, il numero 9 ha i crampi ma resta in campo
71’ PAREGGIO DELLA SESTRESE! Palla che esce sugli sviluppi di un corner, Scalzi impatta di prima intenzione e manda la sfera sotto l’incrocio dei pali
66’ SAVONA IN 10 UOMINI! Biaggi atterra un lanciato Repetto e viene ammonito per la seconda volta
59’ Ci prova Damonte in rovesciata ma non inquadra lo specchio
51’ SAVONA IN VANTAGGIO! Lancio profondo per Sassari che aggancia il pallone e anticipando l’intervento del difensore conclude verso la porta trovando una parabola imprendibile per Sias
46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre
SECONDO TEMPO
Gara combattuta e con poche occasioni da goal, partono meglio gli ospiti senza però incidere in fase offensiva. Match fin qui bloccato, un secondo tempo in cui servirà qualcosa di più da parte di entrambi
Termina senza recupero la prima frazione
45’ Punizione in mezzo che arriva sul secondo palo dove Bruzzone non riesce ad inquadrare la specchio
43’ É ancora Repetto il principale pericolo, la sua punizione si infrange sulla traversa
38’ Sestrese a centimetri dal goal! Cross di Repetto per Moretti che manca di poco l’impatto con il pallone
35’ Conclusione a giro di Repetto, ci mette la testa Calcagno che anticipa un avversario e sventa il pericolo
30’ Punizione dalla distanza di Repetto, Moraglio blocca in due tempi
30’ Momenti convulsi della gara, proteste da entrambe per panchine per la direzione di gara
27’ Braccio largo di Biaggi, giallo anche per lui
25’ Fallo tattico di Calcagno che viene giustamente ammonito
20’ Punizione di Fossati da posizione laterale che termina alta
16’ Primo giallo del match: ammonito Moretti
15’ Bella ripartenza del Savona orchestrata da Zunino, il cross di Sassari é impreciso
10’ Prima vera occasione del goal, conclusione di Turone che fa esultare tutta la tribuna ma la sfera termina sopra la traversa
1’ Inizia la sfida
PRIMO TEMPO
E' il grande match della 5° giornata di campionato di Promozione girone A, all'Olmo-Ferro di Celle Ligure va in scena la supera sfida tra il Savona e la Sestrese Bor. Un posticipo, fischio d'inizio alle ore 18.00, di grande spettacolo tra due delle candidate di questa stagione al salto di categoria. Due vittorie interne e altrettanti pareggi in trasferta per la formazione savonese, percorso netto invece per i verdestellati che vogliono dare un segnale ancora più grande a tutte le altre.
SAVONA: Moraglio, Calcagno, Damonte, Biaggi, Bellotti, Colombo, Cortesi, Fossati, Sassari, Zunino, Turone.
A disposizione: Rosasco, Toscaj, Gaggero, Covelli, Saracco, Incorvaia, Pirotto, Basile, Briano.
Allenatore: Cola.
SESTRESE BOR.: Sias, Maresca, Garbellini, Zanoli, Ansaldo, Andreoni, Repetto, Agostini, Bruzzone, Moretti, Scalzi.
A disposizione: Rainone, Carminati, Damonte, Galatolo, Rapetti, Lunardi, Cafarotti, Raschillà, Traverso.
Allenatore: Valmati.
Arbitro: Trabucco di Chiavari
Assistenti: Gasparo di Genova e Pasquariello di Novi Ligure