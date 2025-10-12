Calcio, Promozione. Il Savona stringe i denti nel finale: finisce 1 a 1 contro la Sestrese!

SAVONA - SESTRESE BOR. 1-1 (51’ Sassari - 71’ Scalzi)



Finisce in parità, quale occasione in più per gli ospiti ma risultato giusto

94’ Ci prova Pirotto, di poco a lato

Saranno 6 i minuti di recupero

90’ La Sestrese reclama un rigore su Traverso, nulla di fatto per l’arbitro

86’ Ennesima punizione di Repetto, Moraglio in due tempi

84’ Veementi proteste di Sassari per un fallo fischiato, ammonito anche lui

79’ Andreoni atterra Sassari e viene ammonito, il numero 9 ha i crampi ma resta in campo

71’ PAREGGIO DELLA SESTRESE! Palla che esce sugli sviluppi di un corner, Scalzi impatta di prima intenzione e manda la sfera sotto l’incrocio dei pali

66’ SAVONA IN 10 UOMINI! Biaggi atterra un lanciato Repetto e viene ammonito per la seconda volta

59’ Ci prova Damonte in rovesciata ma non inquadra lo specchio

51’ SAVONA IN VANTAGGIO! Lancio profondo per Sassari che aggancia il pallone e anticipando l’intervento del difensore conclude verso la porta trovando una parabola imprendibile per Sias

46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio per le due squadre

SECONDO TEMPO

Gara combattuta e con poche occasioni da goal, partono meglio gli ospiti senza però incidere in fase offensiva. Match fin qui bloccato, un secondo tempo in cui servirà qualcosa di più da parte di entrambi

Termina senza recupero la prima frazione

45’ Punizione in mezzo che arriva sul secondo palo dove Bruzzone non riesce ad inquadrare la specchio

43’ É ancora Repetto il principale pericolo, la sua punizione si infrange sulla traversa

38’ Sestrese a centimetri dal goal! Cross di Repetto per Moretti che manca di poco l’impatto con il pallone

35’ Conclusione a giro di Repetto, ci mette la testa Calcagno che anticipa un avversario e sventa il pericolo

30’ Punizione dalla distanza di Repetto, Moraglio blocca in due tempi

30’ Momenti convulsi della gara, proteste da entrambe per panchine per la direzione di gara

27’ Braccio largo di Biaggi, giallo anche per lui

25’ Fallo tattico di Calcagno che viene giustamente ammonito

20’ Punizione di Fossati da posizione laterale che termina alta

16’ Primo giallo del match: ammonito Moretti

15’ Bella ripartenza del Savona orchestrata da Zunino, il cross di Sassari é impreciso

10’ Prima vera occasione del goal, conclusione di Turone che fa esultare tutta la tribuna ma la sfera termina sopra la traversa

1’ Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

E' il grande match della 5° giornata di campionato di Promozione girone A, all'Olmo-Ferro di Celle Ligure va in scena la supera sfida tra il Savona e la Sestrese Bor. Un posticipo, fischio d'inizio alle ore 18.00, di grande spettacolo tra due delle candidate di questa stagione al salto di categoria. Due vittorie interne e altrettanti pareggi in trasferta per la formazione savonese, percorso netto invece per i verdestellati che vogliono dare un segnale ancora più grande a tutte le altre.

SAVONA: Moraglio, Calcagno, Damonte, Biaggi, Bellotti, Colombo, Cortesi, Fossati, Sassari, Zunino, Turone.

A disposizione: Rosasco, Toscaj, Gaggero, Covelli, Saracco, Incorvaia, Pirotto, Basile, Briano.

Allenatore: Cola.

SESTRESE BOR.: Sias, Maresca, Garbellini, Zanoli, Ansaldo, Andreoni, Repetto, Agostini, Bruzzone, Moretti, Scalzi.

A disposizione: Rainone, Carminati, Damonte, Galatolo, Rapetti, Lunardi, Cafarotti, Raschillà, Traverso.

Allenatore: Valmati.

Arbitro: Trabucco di Chiavari

Assistenti: Gasparo di Genova e Pasquariello di Novi Ligure