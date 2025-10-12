Calcio, Promozione. Il posticipo tra Savona e Sestrese catalizza l'attenzione, in coda non mancano gli scontri diretti

Il primo sesto di campionato andrà in archivio oggi pomeriggio con la quinta giornata del girone A di Promozione.
Il focus ovviamente sarà concentrato tutto sulla gara dell'Olmo - Ferro, alle 18:00, con il Savona pronto a ricevere la capolista Sestrese. L'emergenza infortunati resta forte tra le fila biancoblu, ma ottenere un risultato positivo (pur senza il supporto della tifoseria organizzata) sarà fondamentale di fronte ai verdestellati di Valmati. Un eventuale successo dei genovesi porterebbe la Sestrese a +7 sul team di Lele Cola, un gap chiaramente non risolutivo per le sorti della stagione, ma che lascerebbe pochi margini di errore fino al termine del campionato per gli Striscioni.
Chi proverà ad affiancare in vetta, almeno per qualche ora sarà il Pontelungo, a patto però di ottenere il bottino pieno sul difficile campo della Praese.
Andando in coda si profila una domenica importante per gli equilibri della zona bassa, con i confronti diretti tra Bragno e Little Club James, Superba - Legino e Baia Alassio Auxilium - Sampierdarenese.
Confronto interessante al Merlo tra un Ceriale in ritardo rispetto alla tabella di marcia e l'Albissole di Cattardco, mentre il Finale tenterà di dare seguito al proprio filotto positivo ospitando il Ca de Rissi.