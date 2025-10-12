Calcio, Serie D. Il Celle Varazze punisce gli errori della Cairese, il derby è biancoblu

CAIRESE - CELLE VARAZZE 1-3 (53' Federico - 9' Donaggio, 23' Capra, 77' Akkari)



50' FINISCE QUI, IL CELLE VARAZZE ESPUGNA 3-1 IL BRIN!

46' ultimo cambio per Pisano, esce Firman per Calcagno

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' Radu aspetta Saba sul suo palo, il Celle Varazze stringe i denti

38' Celle Varazze nel guscio in questa fase, ma ingresso in campo di grande personalità per ogni subentrante biancoblu

34' serie di cambi: Saba per Boveri nella Cairese, Righetti e Padovan nel Celle Varazze per Donaggio e Capra

32' IL CELLE VARAZZE TROVA IL TRIS, GNECCHI DI FORZA SU ANEDDA, STRAPPO SULAL CORSIA A FAVORIRE AKKARI, BATTUTA PIAZZATA CHE SORPRENDE UN INCERTO CEPPI, I BIANCOBLU RITROVANO DUE GOL DI VANTAGGIO NEL MOMENTO PIU' DIFFICILE

29' ingenuo Scarfò, doppio giallo, Celle Varazze in dieci

28' si sgancia Busicchia, smanaccia Ceppi

22' nuovo cambio per Solari, Fernandez rileva Thomas Graziani

21' giallo per Gulli

18' torna a farsi vedere il Celle Varazze, gran sponda di Akkari per Donaggio, destro deviato sul più bello per la punta biancoblu, corner per la squadra di Pisano

16' punizione per Capra dai 25 metri, battuta leggera per impensierire Ceppi, pochi istanti dopo ammonito Anedda per un intervento a gamba tesa su Busicchia

15' doppio cambio Celle Varazze, escono Szerdi e Insolito, al loro posto Gnecchi e Akkari

8' LA CAIRESE DIMEZZA LO SVANTAGGIO! FEDERICO! IL CENTROCAMPISTA HA IL TEMPO PER PRENDERE LA MIRA E INFILARE ALL'INCROCIO MITU. ESECUZIONE PERFETTA, CELLE VARAZZE TROPPO PASSIVO NELL'OCCASIONE

5' Giacchino cerca il gol d'autore, il pallone si adagia sulla parte alta della rete

3' il Celle Varazze si adegua, quando attacca la Cairese stringe Scarfò al fianco di Stanga e De Benedetti, Firman si abbassa e si trasforma in quinto con Busicchia sulla corsia opposta

1' Solari cambia tutto con una tripla sostituzione: fuori Vignaroli, Piacenza e Sancinito per Gargiulo, Anedda e Reinero. Gialloblu ridisegnati con il 3-4-1-2

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO



45' termina il primo tempo, doppio vantaggio per il Celle Varazze

44' intervento salvifico di Vignaroli su Capra dopo la spizzata di Donaggio, ma quanto balla la retroguardia gialloblu...

43' ammonito Firman

42' troppo precipitoso Insolito, l'attaccante opta per la battuta di prima intenzione quando poteva controllare la sfera

34' errore in impostazione di Boveri che scatena la ripartenza ospite, Insolito va alla conclusione senza però trovare lo specchio

33' Scarfò si lascia scavalcare dalla sfera, bel numero di Jebbar alla ricerca dello spiraglio sul primo palo, sfera fuori di un metro

31' scontro tra Donaggio e Scarrone, rientrano sia il centrale che la punta

29' Prova a reagire la Cairese, il Celle Varazze cerca il break in ripartenza

23' E ARRIVA IL RADDOPPIO DEL CELLE VARAZZE! CAPRA! Elusa ancora una volta la linea difensiva gialloblu, precisa la battuta a battere Ceppi

22' Piacenza a terra, il direttore di gara lascia correre, il pubblico del Brin voleva il fallo e il rosso

20' Furente Solari con i suoi, il tecnico vuole ritmi più sostenuti e presenza nei contrasti

18' Prova ad approfittarne il Celle Varazze, Ceppi però risponde presente

16' Momento di difficoltà per la Cairese, la squadra di Solari ha mal gestito un paio di situazioni che sarebbero potute diventare pericolose per la propria difesa

10' ammonito Stanga

9' CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! CAPRA FUGGE SUL FILO DEL FUORIGIOCO, IL NUMERO 7 ASPETTA L'USCITO DI CEPPI PER L'ASSIST PIU' FACILE A FAVORIRE LA RETE DI DONAGGIO

7' entrambe le squadre partono di base con il 4-2-3-1 Thomas Graziani è il riferimento centrale, alle sue spalle il trio composto da Jebbar, Piacenza e Giacchino. Dall'altra parte Donaggio torna in zona centrale a sostegno di Capra. Firman e Insolito i due esterno

4' prima opportunità per la Cairese, il tiro cross di Jebbar viene smanacciato da Mitu, proteste biancoblu per l'intervento subito da Bortoletti. Un po' di ghiaccio spray sulla caviglia e il centrocampista è pronto al rientro in campo

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CAIRESE: Ceppi, Boveri, Scarrone. Jebbar, Gulli, Giacchino, Federico, Sancinito, Graziani, Vignaroli, Piacenza.

A disposizione: Gentile, Reinero, Noto, Colletto, Fernandez, Gargiulo, Castiglia, Anedda, Sava.

Allenatore: Solari



CELLE VARAZZE: Mitu, Scarfò, Stanga, De Benedetti, Busicchia, Bortoletti, Szerdi, Firman, Capra, Insolito, Donaggio.

A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Calcagno, Gnecchi, Giolfo, Padovan, Salvadori, Righetti, Akkari

Allenatore: Pisano



Arbitro: Borello di Nichelino

Assistenti: Lo Giudice di Asti e Gatti di Alessandria