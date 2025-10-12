Calcio, Serie D. Primo confronto tra Cairese e Celle Varazze, il Vado mira ai tre punti contro il Club Milano

Definirlo un derby è corretto a livello territoriale, ma sarà la conoscenza reciproca di molti giocatori in campo, più che la rivalità storica, a rendere davvero interessante la sfida delle 15:00 tra la Cairese e il Celle Varazze.

Un match sulla carta aperto a ogni esito, con in palio tre punti utili non solo a livello morale ma anche di classifica. Un successo potrebbe infatti spingere le squadre di Solari e Pisano verso lidi più sereni, seppur per le civette resti aperta la variabile del ricorso dopo la sconfitta a tavolino contro il Club Milano.

Dai rispettivi quartier generali non sono filtrate particolari indiscrezioni, con la pretattica a regnare tra due tecnici particolarmente attenti a studiare le giuste mosse rispetto agli schieramenti avversari.

A pochi chilometri dal Brin tornerà in campo anche il Vado, fresco del 3-0 in coppa sul Sestri Levante. Al netto delle querelle sul gioco espresso dai rossoblu, il bottino raccolto resta infatti invidiabile e il team di Roselli punta ad arricchirlo contro il giovane Club Milano. Il collettivo biancorosso ha espresso ad oggi buone prove, peccando in alcuni frangenti solo per esperienza: un fattore che i rossoblu inevitabilmente proveranno a sfuttare a loro vantaggio grazie anche agli attesi recuperi di Abonckelet e Arras.