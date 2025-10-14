 / Calcio

Calcio | 14 ottobre 2025, 16:50

Calcio, Promozione. Scalzi risponde a Sassari, Savona e Sestrese si dividono un pareggio: gli oltre 100 scatti del big match (FOTO)

Le immagini dall'Olmo-Ferro di Gabriele Siri

Gabriele Siri

