venerdì 17 ottobre
Calcio, Promozione. Designazioni pronte per la sesta giornata, c'è Fraticelli per Pontelungo - Savona
Calcio, Albissole. Cattardico ha lasciato Ceriale con un pizzico di amaro in bocca: "Potevamo gestire meglio il vantaggio iniziale" (VIDEO)
Calcio. Inizio da incorniciare per il Ca de Rissi, mister Scala: "Con questo piglio possiamo dire la nostra, Garin per noi è fondamentale" (VIDEO)
Calcio, Eccellenza. Gli arbitri e gli assistenti per la sesta giornata, direttori di gara da fuori regione per Pietra e Loano
Calcio, Pietra Ligure. Semifinale di Coppa raggiunta, ma Moraglia vuole di più: "Dobbiamo crescere nelle letture" (VIDEO)
Calcio, San Francesco Loano. Brignoli ha trovato la reazione che cercava: "La squadra è viva, anche in dieci abbiamo tenuto testa al Pietra" (VIDEO)
Giudice Sportivo, Prima Categoria. Ricorsi, multe e squalifiche il recap dai quattro gironi regionali
giovedì 16 ottobre
Calcio, Sanremese. Ecco mister Fossati: "Dal club ho avuto le sensazioni giuste per rientrare, il lavoro svolto fino ad oggi non deve essere sprecato"
Giudice Sportivo, Promozione: i provvedimenti nei due gironi, si arriva fino a cinque giornate di stop
Giudice Sportivo, Eccellenza. Fezzanese a Pietra Ligure senza Vietina e Manfrone, la San Francesco Loano perde Balla per una giornata
Pallanuoto
Pallanuoto, la R. N. Savona batte il Primorac. Angelini: "Una bella prova, la squadra sta crescendo"
Calcio
Giudice Sportivo, Eccellenza. Multate Campomorone e S.F. Loano, quattro giocatori fermati per un turno
Ciclismo
Giro d'Italia 2025, il 12 novembre la presentazione del percorso: non ci saranno tappe nel savonese
Calcio
|
14 ottobre 2025, 16:50
Calcio, Promozione. Scalzi risponde a Sassari, Savona e Sestrese si dividono un pareggio: gli oltre 100 scatti del big match (FOTO)
Le immagini dall'Olmo-Ferro di Gabriele Siri
Gabriele Siri
