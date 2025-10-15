Calcio, Prima Categoria. E' tutto pronto per il recupero tra Old Boys Rensen e Virtus Don Bosco

La Virtus Don Bosco e l'Old Boys Rensen questa sera avranno modo di sincronizzare nuovamente il proprio calendario con quello delle altre squadre appartenenti al Girone B di Prima Categoria.
Dopo il rinvio di dieci giorni fa, il Nazario Gambino è infatti pronto a ospitare il recupero valido per la seconda giornata di campionato.
Per la squadra di Marzano un'occasione di riscatto immediata, dopo la sconfitta interna di domenica pomeriggio contro lo Speranza.
La partita inizierà alle 21:00 e sarà diretta da Porzio di Genova.