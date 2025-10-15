Edizione locale
Calcio
venerdì 17 ottobre
Calcio, Promozione. Designazioni pronte per la sesta giornata, c'è Fraticelli per Pontelungo - Savona
Calcio, Albissole. Cattardico ha lasciato Ceriale con un pizzico di amaro in bocca: "Potevamo gestire meglio il vantaggio iniziale" (VIDEO)
Calcio. Inizio da incorniciare per il Ca de Rissi, mister Scala: "Con questo piglio possiamo dire la nostra, Garin per noi è fondamentale" (VIDEO)
Calcio, Eccellenza. Gli arbitri e gli assistenti per la sesta giornata, direttori di gara da fuori regione per Pietra e Loano
Calcio, Pietra Ligure. Semifinale di Coppa raggiunta, ma Moraglia vuole di più: "Dobbiamo crescere nelle letture" (VIDEO)
Calcio, San Francesco Loano. Brignoli ha trovato la reazione che cercava: "La squadra è viva, anche in dieci abbiamo tenuto testa al Pietra" (VIDEO)
Giudice Sportivo, Prima Categoria. Ricorsi, multe e squalifiche il recap dai quattro gironi regionali
giovedì 16 ottobre
Calcio, Sanremese. Ecco mister Fossati: "Dal club ho avuto le sensazioni giuste per rientrare, il lavoro svolto fino ad oggi non deve essere sprecato"
Giudice Sportivo, Promozione: i provvedimenti nei due gironi, si arriva fino a cinque giornate di stop
Giudice Sportivo, Eccellenza. Fezzanese a Pietra Ligure senza Vietina e Manfrone, la San Francesco Loano perde Balla per una giornata
Allerta Meteo. Nuovo aggiornamento, emanato il livello arancione su tutta la Liguria
Calcio
Calcio. Prima Categoria. Il Camporosso si sblocca, contro il Vadino i primi tre punti: tutte le foto della gara (FOTOGALLERY)
Pallanuoto
Pallanuoto. Niente World Cup per i giocatori della Rari Nantes Savona, 7Bello squalificato dopo le proteste alle Olimpiadi
15 ottobre 2025, 09:59
Calcio. Tre punti e altrettanti gol per il Celle Varazze contro la Cairese, gli scatti dal Brin (FOTOGALLERY)
A segno Capra, Donaggio e Gnecchi. Di Federico la marcatura dei valbormidesi
Lorenzo Tortarolo
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
